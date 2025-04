直落二戰勝美國名將　希臘男神晉級巴塞隆納男網賽8強

▲西西帕斯。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴塞隆納公開賽16強,賽史四度闖進決賽的「希臘男神」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)以7比6(4)、6比4直落二擊敗美國名將柯達( Sebastian Korda),西西帕斯順利晉級8強,屆時對手將是法國新星費爾斯(Arthur Fils)。

開賽雙方狀態火熱,前11局無人能在對方發球局中越雷池一步,西西帕斯在首盤6比5領先時一度取得3個盤末點,無奈皆未能完成破發,柯達艱辛保發後將第一盤帶入搶七;搶七第六分柯達意外出現放短球失誤,西西帕斯5比2握有優勢,儘管錯失了前兩個盤點,但最終西西帕斯仍靠著柯達的反拍失誤,以7比6拿下首盤(耗時49分鐘)。

Revenge is best served super scrappy



Stefanos Tsitsipas avenges his Miami Open loss to Sebi Korda by beating the American 7-6, 6-4 in a tough battle with no rhythm in Set 1



4-time finalist Stef Tsitsi reaches his 5th straight Barcelona Open QF



April 16, 2025#Tennis #ATP500… pic.twitter.com/aFybGymxyX