多特吉拉西帽子戲法仍無用　巴薩睽違6年重返歐冠4強

▲▼巴薩晉級歐冠四強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐冠八強次回合,台灣時間16日凌晨由西甲榜首巴塞隆納客場會師德甲勁旅多特蒙德,背水一戰的多特蒙德雖然憑藉當家射手吉拉西(Serhou Guirassy)上演帽子戲法攻進3球,以3比1取勝,還是無法彌補首回合狂失4球的巨大差距,最終巴塞隆納以兩回合總比分5比3淘汰多特蒙德,睽違六年再度晉級歐冠四強。

SEE YOU IN THE NEXT ROUND! pic.twitter.com/i7zVRcopxb [廣告]請繼續往下閱讀... April 15, 2025

開賽第11分鐘多特蒙德格羅斯(Pascal Groß)追球時被巴塞隆納門將施琴斯尼(Wojciech Szczęsny)放倒,主裁判立刻指向十二碼罰球點,隨後由吉拉西穩穩將點球送入球門,多特蒙德1比0先馳得點。

Serhou Guirassy is the first African player to score a hattrick against Barcelona in the Champions League. ???????? pic.twitter.com/Wtnttp6xv2 — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) April 15, 2025

下半場第49分鐘多特蒙德攻勢再起,阿德耶米(Karim Adeyemi)在左中路加速突破孔德(Jules Koundé),他的低射被巴塞隆納施琴斯尼用左腳擋出,隨後格羅斯持球大力射門但又被施琴斯尼擋住,化解為角球;角球攻勢由斯文森(Daniel Svensson)送向遠柱,班塞拜尼(Ramy Bensebaïni)在空中爭頂成功將球頂向吉拉西,後者頭槌破門,多特蒙德擴大領先至2比0。

Serhou Guirassy has just scored a hat-trick Barcelona pic.twitter.com/dSA7kY9UqT — OneFootball (@OneFootball) April 15, 2025

五分鐘後第54分鐘,巴塞隆納從右路發起進攻,洛佩茲(Fermín López)將球快速傳入禁區,多特蒙德班塞拜尼試圖將球解圍卻意外自擺烏龍,巴塞隆納追回一球至2比1,這記進球重振了球隊士氣,也稍微澆熄了多特主場觀眾的熱情。

第76分鐘多特蒙德杜蘭維爾(Julien Duranville)在右路搶下球權,甩開兩名防守球員後沿底線突破,然後將球回傳,巴塞隆納阿拉烏霍(Ronald Araújo)解圍後球正好落到多特吉拉西腳下,後者在距離球門六公尺處起腳破門,助隊將比分改寫為3比1。

Serhou Guirassy has scored more goals (11) in a single Champions League season than any other Borussia Dortmund player pic.twitter.com/Z6UC4mGj8a — Pubity Sport (@pubitysport) April 15, 2025

終場多特蒙德3比1收下勝利,但由於首回合巴塞隆納在主場4比0大勝多特蒙德,西甲榜首以兩回合總比分5比3淘汰多特蒙德,睽違六年再度晉級歐冠四強。

「我想大家都認同並欣賞球隊本賽季的表現,」巴塞隆納主帥弗利克(Hansi Flick)賽後受訪時表示,「今天我們的表現確實不是最佳,我理解這樣的質疑,但我認為我們還是有理由感到高興。」

「在更衣室的氣氛也不是很好,直到我跟他們說:夥計們,我們進四強了,氣氛才稍微好一些,但當然,這就是這些球員對自己的期待,他們想贏下每一場比賽,今天他們有些失望,但我相信晉級的喜悅最終會佔上風,」弗利克最後說道。