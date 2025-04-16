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多特吉拉西帽子戲法仍無用　巴薩睽違6年重返歐冠4強

▲▼巴薩晉級歐冠四強。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴薩晉級歐冠四強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠八強次回合，台灣時間16日凌晨由西甲榜首巴塞隆納客場會師德甲勁旅多特蒙德，背水一戰的多特蒙德雖然憑藉當家射手吉拉西（Serhou Guirassy）上演帽子戲法攻進3球，以3比1取勝，還是無法彌補首回合狂失4球的巨大差距，最終巴塞隆納以兩回合總比分5比3淘汰多特蒙德，睽違六年再度晉級歐冠四強。

開賽第11分鐘多特蒙德格羅斯（Pascal Groß）追球時被巴塞隆納門將施琴斯尼（Wojciech Szczęsny）放倒，主裁判立刻指向十二碼罰球點，隨後由吉拉西穩穩將點球送入球門，多特蒙德1比0先馳得點。

下半場第49分鐘多特蒙德攻勢再起，阿德耶米（Karim Adeyemi）在左中路加速突破孔德（Jules Koundé），他的低射被巴塞隆納施琴斯尼用左腳擋出，隨後格羅斯持球大力射門但又被施琴斯尼擋住，化解為角球；角球攻勢由斯文森（Daniel Svensson）送向遠柱，班塞拜尼（Ramy Bensebaïni）在空中爭頂成功將球頂向吉拉西，後者頭槌破門，多特蒙德擴大領先至2比0。

五分鐘後第54分鐘，巴塞隆納從右路發起進攻，洛佩茲（Fermín López）將球快速傳入禁區，多特蒙德班塞拜尼試圖將球解圍卻意外自擺烏龍，巴塞隆納追回一球至2比1，這記進球重振了球隊士氣，也稍微澆熄了多特主場觀眾的熱情。

第76分鐘多特蒙德杜蘭維爾（Julien Duranville）在右路搶下球權，甩開兩名防守球員後沿底線突破，然後將球回傳，巴塞隆納阿拉烏霍（Ronald Araújo）解圍後球正好落到多特吉拉西腳下，後者在距離球門六公尺處起腳破門，助隊將比分改寫為3比1。

終場多特蒙德3比1收下勝利，但由於首回合巴塞隆納在主場4比0大勝多特蒙德，西甲榜首以兩回合總比分5比3淘汰多特蒙德，睽違六年再度晉級歐冠四強。

「我想大家都認同並欣賞球隊本賽季的表現，」巴塞隆納主帥弗利克（Hansi Flick）賽後受訪時表示，「今天我們的表現確實不是最佳，我理解這樣的質疑，但我認為我們還是有理由感到高興。」

「在更衣室的氣氛也不是很好，直到我跟他們說：夥計們，我們進四強了，氣氛才稍微好一些，但當然，這就是這些球員對自己的期待，他們想贏下每一場比賽，今天他們有些失望，但我相信晉級的喜悅最終會佔上風，」弗利克最後說道。

關鍵字： 足球歐冠巴塞隆納

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