快訊／柯瑞連砍關鍵三分！帶傷轟37分　勇士險退灰熊挺進季後賽

STEPHEN CURRY 4-POINT PLAY TO GO UP 20 ON MEMPHIS! ???????? pic.twitter.com/Zm99c02usF — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 16, 2025

記者游郁香／綜合報導

歷來在附加賽0勝3敗的勇士，今（16）日與灰熊爭搶季後賽門票，靠著一哥柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）聯手搶分，灣區大軍上半場一度拉開20分差距，帶著12分領先進入第3節，下半場卻火力衰退，末節甚至幾度遭反超。所幸帶著拇指傷勢奮戰的咖哩大神最後1分50秒連砍2顆關鍵三分，勇士終場以121比116驚險取得季後賽門票。

勇士因為在例行賽關門戰不敵快艇，錯失提前鎖定季後賽的機會，落到西區第7，今日與第8種子灰熊進行附加賽，勝者就能晉級季後賽，首輪對手將是第2種子火箭。灣區軍團開賽在自家大通中心有些慢熱，被曼菲斯打出11比2的攻勢，所幸季中強力新援巴特勒挺身而出，他與一哥柯瑞聯手搶分。

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▲勇士一哥柯瑞上半場有一記超狂4分打。（圖／達志影像／美聯社）

加上「小手套」培頓二世（Gary Payton II ）與菜鳥中鋒波斯特（Quinten Post）連續砍進外線，勇士追到16平，靠著巴特勒單節攻下10分、2籃板、2助攻，包辦2顆三分球之下，反帶著31比25、6分領先進入次節。

勇士第2節持續擴大分差，上半場還剩7分51秒，柯瑞飆進一記29呎三分彈，將比數改寫為49比35、14分差，隨後咖哩大神再助攻後場新星穆迪（Moses Moody ）完成暴扣美技，兩人成功連線，讓灣區主場嗨翻。

柯瑞的「個人秀」還沒結束，他在倒地前砍進後撤三分，並獲得加罰機會，完成了一記4分打，雙方分差來到20分。儘管灰熊很快展開反擊，一度追到9分差，但巴特勒與柯瑞隨即跳出來給予回應，巴特勒上半場飆出21分，柯瑞則有15分、8籃板進帳，灣區軍團前2節打完以67比55領先。

▲巴特勒率隊反超比數。（圖／達志影像／美聯社）

進入第3節，灰熊吹起反攻號角，當家長人小傑克森（Jaren Jackson Jr.）連續轟炸籃框，在此節還剩7分25秒逼近到4分差，儘管巴特勒快攻暴扣得手，試圖提振勇士士氣，但曼菲斯緊追不捨。

Ja Morant with a BRUTAL rolled ankle late in the 3rd quarter ????



Morant was down in pain for some time & made his way to the Grizzlies’ bench. He did not go to the locker room.



Get well soon, Ja! ???? pic.twitter.com/WmAlfzYqHs — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 16, 2025

此節最後4分25秒，灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）在籃下出手，落地時扭到了腳踝，當場痛苦倒地，他勉強完成加罰後回到板凳席，看起來移動困難。不過他並未回到休息室治療，還被拍到疑似在場邊服用止痛藥，似乎還想上場。

灰熊憑藉第3節打出36對27的攻勢，追到了91比94，貝恩（Desmond Bane）決勝節開局的三分彈，一舉將比數扳成94平，他助攻康查爾（John Konchar）收下超前2分，莫蘭特也在最後9分26秒帶傷回到場上，並命中後撤跳投，兩隊形成拉鋸戰。

▲勇士一哥柯瑞受到拇指傷勢困擾。（圖／達志影像／美聯社）



受到右手拇指傷勢困擾的勇士一哥柯瑞連續兩記跳投命中，勇士重新要回4分領先，但灰熊後場主力貝恩又飆進外線，持續咬住比分。比賽最後1分50秒，勇士成功的戰術走位，柯瑞連續砍進兩顆關鍵三分，將比數改寫為117比111。終場前40.1秒，巴特勒意外發生傳球失誤，但小皮朋（Scotty Pippen Jr.）兩罰僅1中，勇士仍有3分領先。

灰熊在最後14.1秒靠著華裔中鋒周志豪兩罰俱中，將分差縮小到1分，迫使勇士喊出暫停。灰熊最後5.4秒祭出犯規戰術凍結時間，將柯瑞送上罰球線，這位4屆冠軍穩穩命中兩罰，將領先擴大到3分。曼菲斯最後一擊竟5秒違例，灣區大軍終場就在巴特勒飆出38分、柯瑞猛砍37分帶領下，以121比116驚險收下季後賽門票。