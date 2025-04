快訊／柯瑞連砍關鍵三分！帶傷轟37分　勇士險退灰熊挺進季後賽

記者游郁香/綜合報導

歷來在附加賽0勝3敗的勇士,今(16)日與灰熊爭搶季後賽門票,靠著一哥柯瑞(Stephen Curry)與巴特勒(Jimmy Butler)聯手搶分,灣區大軍上半場一度拉開20分差距,帶著12分領先進入第3節,下半場卻火力衰退,末節甚至幾度遭反超。所幸帶著拇指傷勢奮戰的咖哩大神最後1分50秒連砍2顆關鍵三分,勇士終場以121比116驚險取得季後賽門票。

勇士因為在例行賽關門戰不敵快艇,錯失提前鎖定季後賽的機會,落到西區第7,今日與第8種子灰熊進行附加賽,勝者就能晉級季後賽,首輪對手將是第2種子火箭。灣區軍團開賽在自家大通中心有些慢熱,被曼菲斯打出11比2的攻勢,所幸季中強力新援巴特勒挺身而出,他與一哥柯瑞聯手搶分。

▲勇士一哥柯瑞上半場有一記超狂4分打。(圖/達志影像/美聯社)

加上「小手套」培頓二世(Gary Payton II )與菜鳥中鋒波斯特(Quinten Post)連續砍進外線,勇士追到16平,靠著巴特勒單節攻下10分、2籃板、2助攻,包辦2顆三分球之下,反帶著31比25、6分領先進入次節。

勇士第2節持續擴大分差,上半場還剩7分51秒,柯瑞飆進一記29呎三分彈,將比數改寫為49比35、14分差,隨後咖哩大神再助攻後場新星穆迪(Moses Moody )完成暴扣美技,兩人成功連線,讓灣區主場嗨翻。

柯瑞的「個人秀」還沒結束,他在倒地前砍進後撤三分,並獲得加罰機會,完成了一記4分打,雙方分差來到20分。儘管灰熊很快展開反擊,一度追到9分差,但巴特勒與柯瑞隨即跳出來給予回應,巴特勒上半場飆出21分,柯瑞則有15分、8籃板進帳,灣區軍團前2節打完以67比55領先。

▲巴特勒率隊反超比數。(圖/達志影像/美聯社)

進入第3節,灰熊吹起反攻號角,當家長人小傑克森(Jaren Jackson Jr.)連續轟炸籃框,在此節還剩7分25秒逼近到4分差,儘管巴特勒快攻暴扣得手,試圖提振勇士士氣,但曼菲斯緊追不捨。

Ja Morant with a BRUTAL rolled ankle late in the 3rd quarter ????



Morant was down in pain for some time & made his way to the Grizzlies’ bench. He did not go to the locker room.



Get well soon, Ja! ???? pic.twitter.com/WmAlfzYqHs