日媒預測WBC最強美國隊！賈吉領軍超豪華陣容準備復仇

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於明年3月登場，日本《日刊體育》針對美國代表隊進行陣容預測，由紐約洋基隊球星賈吉（Aaron Judge）擔任隊長，率領一眾大聯盟頂尖球星組成史上最強美國隊，目標是奪回失落的冠軍。

相比2023年WBC於季中才公布隊長人選（當時由楚奧特擔任），本屆美國隊在開季不久即對外宣布賈吉擔任隊長，傳遞出明確訊號：這次，美國要全力以赴。 自2017年首度奪冠後，美國才真正開始重視WBC的國際地位，不再視其為友誼賽。各國代表對這項賽事的熱情、贊助價值及商業影響力不斷擴大，也讓美方感受到「不能再輕敵」。

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2023年的決賽，大谷翔平在第九局三振楚奧特為日本封王，被全球球迷譽為「棒球史詩級場景」。這一戰，也點燃美國隊重整軍備的動力，包括2023年參賽的貝茲（Mookie Betts）等人都已表示希望再戰，以完成復仇使命。

日刊體育預測美國隊陣容

先發打線 球員名稱 位置 球隊 1 貝茲（Mookie Betts） 二壘手 道奇 2 賈吉（Aaron Judge） 中外野手 洋基 3 哈波（Bryce Harper） 一壘手 費城人 4 楚奧特（Mike Trout） 指定打擊 天使 5 塔克（Kyle Tucker） 右外野手 太空人 6 韓德森（Gunnar Henderson） 三壘手 金鶯 7 小惠特（Bobby Witt Jr.） 游擊手 皇家 8 拉奇曼（Adley Rutschman） 捕手 金鶯 9 關（Steven Kwan） 左外野手 守護者

先發投手

球員名稱 斯庫巴爾（Tarik Skubal） 左投 老虎 史基恩茲（Paul Skenes） 右投 海盜 史奈爾（Blake Snell） 左投 道奇 格林（Hunter Greene） 右投 紅人 吉爾伯特（Logan Gilbert） 右投 水手

後援投手