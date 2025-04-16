日媒預測WBC最強美國隊！賈吉領軍超豪華陣容準備復仇

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）
記者王真魚／綜合報導
隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於明年3月登場，日本《日刊體育》針對美國代表隊進行陣容預測，由紐約洋基隊球星賈吉（Aaron Judge）擔任隊長，率領一眾大聯盟頂尖球星組成史上最強美國隊，目標是奪回失落的冠軍。
相比2023年WBC於季中才公布隊長人選（當時由楚奧特擔任），本屆美國隊在開季不久即對外宣布賈吉擔任隊長，傳遞出明確訊號：這次，美國要全力以赴。 自2017年首度奪冠後，美國才真正開始重視WBC的國際地位，不再視其為友誼賽。各國代表對這項賽事的熱情、贊助價值及商業影響力不斷擴大，也讓美方感受到「不能再輕敵」。
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2023年的決賽，大谷翔平在第九局三振楚奧特為日本封王，被全球球迷譽為「棒球史詩級場景」。這一戰，也點燃美國隊重整軍備的動力，包括2023年參賽的貝茲（Mookie Betts）等人都已表示希望再戰，以完成復仇使命。
日刊體育預測美國隊陣容
|先發打線
|球員名稱
|位置
|球隊
|1
|貝茲（Mookie Betts）
|二壘手
|道奇
|2
|賈吉（Aaron Judge）
|中外野手
|洋基
|3
|哈波（Bryce Harper）
|一壘手
|費城人
|4
|楚奧特（Mike Trout）
|指定打擊
|天使
|5
|塔克（Kyle Tucker）
|右外野手
|太空人
|6
|韓德森（Gunnar Henderson）
|三壘手
|金鶯
|7
|小惠特（Bobby Witt Jr.）
|游擊手
|皇家
|8
|拉奇曼（Adley Rutschman）
|捕手
|金鶯
|9
|關（Steven Kwan）
|左外野手
|守護者
先發投手
|球員名稱
|斯庫巴爾（Tarik Skubal）
|左投
|老虎
|史基恩茲（Paul Skenes）
|右投
|海盜
|史奈爾（Blake Snell）
|左投
|道奇
|格林（Hunter Greene）
|右投
|紅人
|吉爾伯特（Logan Gilbert）
|右投
|水手
後援投手
|球員名稱
|斯科特（Tanner Scott）
|左投
|道奇
|米勒（Mason Miller）
|右投
|運動家
|赫爾斯利（Ryan Helsley）
|右投
|紅雀
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