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日媒預測WBC最強美國隊！賈吉領軍超豪華陣容準備復仇

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於明年3月登場，日本《日刊體育》針對美國代表隊進行陣容預測，由紐約洋基隊球星賈吉（Aaron Judge）擔任隊長，率領一眾大聯盟頂尖球星組成史上最強美國隊，目標是奪回失落的冠軍。

相比2023年WBC於季中才公布隊長人選（當時由楚奧特擔任），本屆美國隊在開季不久即對外宣布賈吉擔任隊長，傳遞出明確訊號：這次，美國要全力以赴。 自2017年首度奪冠後，美國才真正開始重視WBC的國際地位，不再視其為友誼賽。各國代表對這項賽事的熱情、贊助價值及商業影響力不斷擴大，也讓美方感受到「不能再輕敵」。

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2023年的決賽，大谷翔平在第九局三振楚奧特為日本封王，被全球球迷譽為「棒球史詩級場景」。這一戰，也點燃美國隊重整軍備的動力，包括2023年參賽的貝茲（Mookie Betts）等人都已表示希望再戰，以完成復仇使命。

日刊體育預測美國隊陣容

先發打線 球員名稱 位置 球隊
1 貝茲（Mookie Betts） 二壘手 道奇
2 賈吉（Aaron Judge） 中外野手 洋基
3 哈波（Bryce Harper） 一壘手 費城人
4 楚奧特（Mike Trout） 指定打擊 天使
5 塔克（Kyle Tucker） 右外野手 太空人
6 韓德森（Gunnar Henderson） 三壘手 金鶯
7 小惠特（Bobby Witt Jr.） 游擊手 皇家
8 拉奇曼（Adley Rutschman） 捕手 金鶯
9 關（Steven Kwan） 左外野手 守護者

先發投手

球員名稱
斯庫巴爾（Tarik Skubal） 左投 老虎
史基恩茲（Paul Skenes） 右投 海盜
史奈爾（Blake Snell） 左投 道奇
格林（Hunter Greene） 右投 紅人
吉爾伯特（Logan Gilbert） 右投 水手

後援投手 

球員名稱
斯科特（Tanner Scott） 左投 道奇
米勒（Mason Miller） 右投 運動家
赫爾斯利（Ryan Helsley） 右投 紅雀
關鍵字： 棒球WBC美國隊賈吉冠軍

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