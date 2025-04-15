徐若熙本季首戰飆156公里僅失1分！不配速全力投　盼吃更多局數

▲味全龍「龍之子」徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍「龍之子」徐若熙終於迎來本季一軍初先發，面對樂天桃猿，主投6局僅失1分，球速最快飆到156公里。雖然最終球隊未能取勝，他依然以平常心看待結果，「我覺得滿平靜的，賽季還很長，只是我比較慢上來而已，平常心面對。」

此戰是徐若熙今年球季首場一軍出賽，他透露自己身體狀況良好，無論手臂或整體感覺都正常，「沒有太多痠痛，可能明天會痠吧（笑）。整體來說各方面都還滿順利的，捕手要的位置都有丟到。」

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能投到6局是一個好的開始，徐若熙直言，這是先發投手要做到的職責，「當然能為球隊吃更多局數就是更好。

徐若熙此戰前3局狀況極佳，連飆5K僅被林立敲出安打，第4局續投時遭遇亂流，先後被敲3安、其中林泓育的安打造成唯一失分。儘管如此，他很快回穩，第5、6局連續6上6下完成任務。對於3支安打集中在4局，他淡定地表示，「其實當下被打安打沒想那麼多，就是想著如何解決下一個打者。」

有別過往，徐若熙表示，面對打者的心態都保持一樣，也不會刻意配速，「我就是全力丟每一球，如果配速了，當下還是被打，那我幹嘛配速？」現在的他更希望從第一局到第六局都維持穩定的表現，「這才是我要進步的地方。以前可能會想省力，但現在不會了，因為打者越來越強，不可能配速丟這顆球，搞不好品質會更不好。」

開季半個月後才迎來一軍首場出賽，徐若熙把二軍的好手感延續到一軍，他也坦言面對一軍打者必須更謹慎，「一軍打者選球、打擊能力都更好，自己也要調整投球方式與配球節奏。」

雖然此戰最終吞敗，徐若熙看得很開，「我覺得滿平靜的，賽季還很長，只是我比較慢上來而已。沒想這麼多，打者也不一定每天狀況都很好，投手也是。」