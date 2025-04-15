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郭天信25歲生日遇桃猿超巧合！曝當爸後轉變

▲▼中職郭天信。（圖／記者李毓康攝）

▲味全龍郭天信。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

味全龍外野手郭天信今（15日）迎來25歲生日，恰逢球隊在台北大巨蛋出戰樂天桃猿。談起生日登場的經驗，他露出笑容提到，「表現有好有壞，不過很巧，每次生日比賽對手都是桃猿。」他還記得2022年當天曾與同樣是壽星的朱承洋正面交手，留下深刻印象。

自2021年起，郭天信幾乎年年在生日這天上場，根據紀錄，他在過去的生日賽事中累積10打數擊出3支安打，其中2023年還敲出一發全壘打。今年開季表現穩定，出賽10場共38打數敲出14安打，貢獻1轟，打擊率達到3成68，維持良好手感。

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對於表現亮眼，郭天信相當謙虛，並苦笑地說，「拜託大家不要舒服我。」和往年球季相比，他認為，心態上有明顯改變，以前太想表現反而會亂了節奏，現在更懂得做好該做的事情，讓比賽順其自然發展。」

郭天信也提到，成為人父後心境轉變不少，試著把節奏放慢，思考變得更多，「好像心裡的某個結被解開。」他強調現在更重視團隊價值，個人成績不是唯一目標，能替球隊帶來貢獻才是最重要的。

技術層面上，他分享季前赴美訓練的成果，「雖然時間短，但收穫很實用，學了不少關於如何發力的知識。」他也提到球隊設備完善，透過數據儀器協助調整擊球角度與速度，一切都在好的方向。

以往多在第9棒出賽，今年開始也擔任第2棒，他表示自己現在對打序已不執著，「以前會想打在前段棒次，今年比較沒想那麼多，不管排在哪裡，重點是有人上壘就把該做的做好。」

關鍵字： 味全龍郭天信桃猿生日對戰打擊率

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