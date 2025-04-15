樂天13失誤全聯盟最慘　古久保苦笑：馬傑森比較多吧

▲樂天桃猿內野手馬傑森。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中職新賽季開打至今，樂天桃猿團隊已發生13次失誤，是全聯盟失誤最多的球隊。對此總教練古久保健二表示，團隊失誤確實偏多，他也苦笑指出，「裡面應該是馬傑森失誤比較多吧！」直指對方守備要再加油。

馬傑森開季至今發生4次失誤，古久保健二坦言，「老實說沒有想到會這樣，但他上周末有安定一點，心情上的調整應該多少有些影響，這部分還是要再好一點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

古久保健二另外提到成晉12日對中信兄弟之戰7局上的守備瑕疵，當時面對陳俊秀擊出的球發生「火車過山洞」的狀況，紀錄組記為「二壘安打」。

他還原當時情形，指出與游擊手林子偉的影響有關。「那一球落地後從胯下穿過，主要是子偉的能力太好，手有拍到球，導致球的軌跡跑掉，成晉因此沒辦法接到。」

面對守備狀況頻頻，古久保強調「針對許多失誤，每個人應該要反省，接下來系列賽遇到味全這支強隊，要做好應做的工作。」

對於味全龍是目前失誤最少的球隊，古久保認為，對手多數在人工草皮比賽或許是一大原因，「加上他們投手群能力非常強，即使有狀況也能將失分降到最低，我想這兩場比賽應該會是低比分的對決，球隊必須拿出最佳表現應戰。」

