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中職首場平日大巨蛋！味全目標「go for 萬」　盼棒球走入生活

▲味全龍隊領隊丁仲緯。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊領隊丁仲緯。（圖資料照／味全龍隊提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍今起在台北大巨蛋擔任主場球隊，迎戰樂天桃猿，這也是中職首度在平日安排大巨蛋賽事。味全領隊丁仲緯透露，首場預售票房有達預期，期待藉由這樣的安排讓棒球更貼近生活，並吸引更多球迷進場。

本季截至目前，大巨蛋共舉辦5場中職賽事，平均觀眾人數為18066人，相較去年同期7場平均18884人略有下滑。味全龍此次挑戰平日進場人潮，丁仲緯表示，「這是我們一直在努力的目標，希望讓棒球生活化，也觀摩美、日職的做法來吸收經驗。」

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為了拓展客群、刺激買氣，球團設計多項票務優惠。丁仲緯舉例，「今天有四人購票啤酒優惠，台北市民享半票優惠，北一女、松山高中則有奪冠優惠。」

雖然折扣可能不多，但他認為對球迷來說應該會是「很有感的優惠」，希望透過這些設計吸引新球迷進場，進而愛上觀賽氛圍，最終願意持續回來支持。

是否擔心大巨蛋熱潮退燒。丁仲緯直言，去年12強賽結束後，各隊皆致力維持棒球熱度，並期望將熱潮延續。他也指出，天母與大巨蛋在地理及客群上仍有些微差異，球團同樣希望能夠深耕大巨蛋周邊球迷市場，「這是我們的努力方向。」

他強調，不會單看這兩場平日賽事成效，而是放眼整年度的平日表現，「這是我們一直想做的事，讓更多人願意進場，把棒球變成日常生活的一部分。」

至於今、明兩天的大巨蛋票房表現，目前皆在味全龍預期之內，據了解今首戰截至目前預售已破8000張。丁仲緯打趣地使用諧音梗表示，「目標go for 萬（達成萬人進場）！」與今年的口號「GOAL FOR ONE（龍眾一心）」相呼應。

▲統一與味全之戰寫下大巨蛋最少觀眾人數。（圖／記者陳立勳攝）

▲統一日前對味全之戰寫下大巨蛋最少觀眾人數。（圖／記者陳立勳攝）

關鍵字： 中職味全龍台北大巨蛋票務優惠球迷

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