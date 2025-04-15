快訊／大谷翔平第5轟出爐！道奇3比0領先　睽違一周再開砲

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊15日（台灣時間）主場迎戰落磯隊，由大谷翔平擔任第一棒指定打擊，他在第三局敲出本季第5轟，重現招牌的「廣告手勢」慶祝動作，跑回本壘與隊友歡慶，幫助球隊以3比0領先。

Shohei Ohtani DESTROYS this baseball pic.twitter.com/BkPpRvQnUd [廣告]請繼續往下閱讀... April 15, 2025

道奇首局就由大谷敲出安打開路，隨後貝茲（Mookie Betts）轟出兩分砲，為球隊取得領先優勢。第三局，大谷面對落磯先發投手桑澤拉（Antonio Senzatela），鎖定一顆直球掃向中外野，擊出全壘打，擊球初速112英里、飛行距離達408英尺，展現驚人長打火力。

這一轟距離他上一發全壘打——4月7日拜訪白宮當日所擊出的第4轟——剛好相隔一週，期間歷經6場比賽未開轟，為本季最長的空窗期。巧合的是，當天道奇隊主場舉辦「Hello Kitty之夜」，現場向觀眾發送穿著道奇球衣的Hello Kitty絨毛玩偶，兩位「日本代表級人氣角色」聯手為洛杉磯夜晚掀起熱潮。

這發全壘打是大谷自去年9月27日以來對落磯隊的第10轟，使落磯成為他第9支累積雙位數全壘打的對戰球隊，同時也是首支被他打出雙位數全壘打的國聯球隊。此外，這也是他在道奇球場自4月2日對勇士隊比賽以來的首發全壘打，使他在該場地的累積全壘打數增至32支。

大谷本季出賽18場累積5轟，若以目前步調推算，整季可望挑戰45轟，顯示出賽季初期的穩定火力與絕佳狀態。球迷期待他持續發揮MVP級的影響力，率領道奇邁向勝利。