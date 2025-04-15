運動雲

>

快訊／大谷翔平第5轟出爐！道奇3比0領先　睽違一周再開砲

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊15日（台灣時間）主場迎戰落磯隊，由大谷翔平擔任第一棒指定打擊，他在第三局敲出本季第5轟，重現招牌的「廣告手勢」慶祝動作，跑回本壘與隊友歡慶，幫助球隊以3比0領先。

道奇首局就由大谷敲出安打開路，隨後貝茲（Mookie Betts）轟出兩分砲，為球隊取得領先優勢。第三局，大谷面對落磯先發投手桑澤拉（Antonio Senzatela），鎖定一顆直球掃向中外野，擊出全壘打，擊球初速112英里、飛行距離達408英尺，展現驚人長打火力。

這一轟距離他上一發全壘打——4月7日拜訪白宮當日所擊出的第4轟——剛好相隔一週，期間歷經6場比賽未開轟，為本季最長的空窗期。巧合的是，當天道奇隊主場舉辦「Hello Kitty之夜」，現場向觀眾發送穿著道奇球衣的Hello Kitty絨毛玩偶，兩位「日本代表級人氣角色」聯手為洛杉磯夜晚掀起熱潮。

這發全壘打是大谷自去年9月27日以來對落磯隊的第10轟，使落磯成為他第9支累積雙位數全壘打的對戰球隊，同時也是首支被他打出雙位數全壘打的國聯球隊。此外，這也是他在道奇球場自4月2日對勇士隊比賽以來的首發全壘打，使他在該場地的累積全壘打數增至32支。

大谷本季出賽18場累積5轟，若以目前步調推算，整季可望挑戰45轟，顯示出賽季初期的穩定火力與絕佳狀態。球迷期待他持續發揮MVP級的影響力，率領道奇邁向勝利。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊落磯隊全壘打棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA史上最貴陣容竟無緣附加賽　太陽開除去年才簽16億合約教頭

NBA史上最貴陣容竟無緣附加賽　太陽開除去年才簽16億合約教頭

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

WBC美國隊第一人選！賈吉接任隊長霸氣喊話：楚奧特一起來

WBC美國隊第一人選！賈吉接任隊長霸氣喊話：楚奧特一起來

21勝鵜鶘開除副總裁！他送走戴維斯、選威廉森缺席率卻高達55%

21勝鵜鶘開除副總裁！他送走戴維斯、選威廉森缺席率卻高達55%

快訊／大谷翔平第5轟出爐！道奇3比0領先　睽違一周再開砲

快訊／大谷翔平第5轟出爐！道奇3比0領先　睽違一周再開砲

NBA史上首人！快40歲保羅第20季全勤先發　本人都覺得瘋狂

NBA史上首人！快40歲保羅第20季全勤先發　本人都覺得瘋狂

太陽連3年換帥！啟動杜蘭特交易談判　與畢爾討論未來

太陽連3年換帥！啟動杜蘭特交易談判　與畢爾討論未來

NBA附加賽16日開打！勇士碰灰熊　季後賽首日賽程出爐

NBA附加賽16日開打！勇士碰灰熊　季後賽首日賽程出爐

史上首見狀元投捕合體！海盜10比3勝國民止3連敗　鄭宗哲未出賽

史上首見狀元投捕合體！海盜10比3勝國民止3連敗　鄭宗哲未出賽

曾豪駒提議WBC國家隊明年1月集訓　聯盟曝光初步備戰規劃

曾豪駒提議WBC國家隊明年1月集訓　聯盟曝光初步備戰規劃

李多慧偶遇台灣大學生　送10條護手霜當畢業禮物

熱門新聞

NBA史上最貴陣容竟無緣附加賽　太陽開除去年才簽16億合約教頭

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

WBC美國隊第一人選！賈吉接任隊長霸氣喊話：楚奧特一起來

21勝鵜鶘開除副總裁！他送走戴維斯、選威廉森缺席率卻高達55%

快訊／大谷翔平第5轟出爐！道奇3比0領先　睽違一周再開砲

NBA史上首人！快40歲保羅第20季全勤先發　本人都覺得瘋狂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA太陽開除去年才簽16億合約教頭

2專家預測WBC美國隊豪華陣容

3WBC美國隊第一人選！賈吉接任隊長

4鵜鶘開除副總裁！選威廉森缺席率55%

5快訊／大谷翔平第5轟出爐！道奇3比0領先

最新新聞

1直落4贏球　林昀儒世界旗開得勝

2新台裔籃球之光　陳凱玲WNBA選秀上榜

3悍將春日探險 KID、溫妮一日應援

4今永昇太「洗澡裸唱」太性感！圈粉笑翻：給他MVP！

5快訊／大谷翔平第5轟出爐！道奇3比0領先

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366