今永昇太「洗澡裸唱」小熊之歌太性感　圈粉笑翻：給他MVP！

▲今永昇太淋浴唱歌。(圖/截自小熊官方X)

記者楊舒帆/綜合報導

芝加哥小熊隊的日本左投今永昇太,近期在球團推出的宣傳廣告中大放異彩——不靠投球,而是「洗澡唱歌」!影片一出瞬間引爆球迷熱議,甚至被讚為「史上最強GOAT(Greatest of All Time)」等級的娛樂效果。

這支廣告由小熊隊於美國時間15日(台灣時間)透過官方X(前Twitter)與Instagram同步釋出,一開場就是今永背對鏡頭、在浴室中洗澡的畫面,結實的上半身一覽無遺。隨後畫面切換到他輕踩節奏的雙腳,再來是手拿沐浴海綿當麥克風投入飆唱隊歌〈Go Cubs Go〉的模樣,整體節奏輕快又幽默,令人會心一笑。

今永不僅唱得起勁,還用英語帥氣說出:「Victory Songs Sound Better At SHO-TIME(勝利之歌在Sho-Time時刻聽起來更棒)」,接著補上一句本季小熊隊口號:「Be Here For It(來現場感受吧)」,主角完全就是他本人,鏡頭魅力毫無保留。

這支廣告不只在美國引起話題,日本球迷也紛紛留言表示:「老師這也太強了www」、「我原本以為是性感寫真,結果笑到不行」、「唱得超認真,太有才了!」、「哲學家投手兼搞笑藝人」、「能三振打者也能逗笑觀眾,請給他MVP!」

除了廣告表現亮眼,今永本季在球場上的表現同樣不容小覷。他在本月5日對教士隊繳出7.1局失1分的精采好投,拿下本季第2勝。不過9日對遊騎兵的比賽則稍顯辛苦,5局被敲2轟失5分吞下首敗。