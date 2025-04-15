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今永昇太「洗澡裸唱」小熊之歌太性感　圈粉笑翻：給他MVP！

▲今永昇太淋浴唱歌。（圖／截自小熊官方X）

▲今永昇太淋浴唱歌。（圖／截自小熊官方X）

記者楊舒帆／綜合報導

芝加哥小熊隊的日本左投今永昇太，近期在球團推出的宣傳廣告中大放異彩——不靠投球，而是「洗澡唱歌」！影片一出瞬間引爆球迷熱議，甚至被讚為「史上最強GOAT（Greatest of All Time）」等級的娛樂效果。

這支廣告由小熊隊於美國時間15日（台灣時間）透過官方X（前Twitter）與Instagram同步釋出，一開場就是今永背對鏡頭、在浴室中洗澡的畫面，結實的上半身一覽無遺。隨後畫面切換到他輕踩節奏的雙腳，再來是手拿沐浴海綿當麥克風投入飆唱隊歌〈Go Cubs Go〉的模樣，整體節奏輕快又幽默，令人會心一笑。

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今永不僅唱得起勁，還用英語帥氣說出：「Victory Songs Sound Better At SHO-TIME（勝利之歌在Sho-Time時刻聽起來更棒）」，接著補上一句本季小熊隊口號：「Be Here For It（來現場感受吧）」，主角完全就是他本人，鏡頭魅力毫無保留。

這支廣告不只在美國引起話題，日本球迷也紛紛留言表示：「老師這也太強了www」、「我原本以為是性感寫真，結果笑到不行」、「唱得超認真，太有才了！」、「哲學家投手兼搞笑藝人」、「能三振打者也能逗笑觀眾，請給他MVP！」

除了廣告表現亮眼，今永本季在球場上的表現同樣不容小覷。他在本月5日對教士隊繳出7.1局失1分的精采好投，拿下本季第2勝。不過9日對遊騎兵的比賽則稍顯辛苦，5局被敲2轟失5分吞下首敗。

關鍵字： 小熊隊今永昇太洗澡唱歌球星廣告

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