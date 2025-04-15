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NBA史上最貴陣容竟無緣附加賽　太陽開除去年才簽16億合約教頭

▲太陽總教練巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽解僱總教練巴登霍澤，執教不到一年黯然下台。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

鳳凰城太陽擁有3巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和畢爾（Bradley Beal），本季球員薪資高達2.14億美元（約69億台幣），創下NBA史上新高，卻以36勝46敗、西區第11結束賽季，連附加賽都沒得打，球團15日凌晨宣布開除上任不到1年的教頭巴登霍澤（Mike Budenholzer），他去年才簽下5年5000萬美元（約16億台幣）長約。

巴登霍澤曾在2021年帶領公鹿奪冠，去年休賽季才接掌太陽兵符，未料上任不到1年就遭解僱。太陽擁有全聯盟最昂貴的陣容，本季球員薪資高達2.14億美元，加上1.52億美元的豪華稅總額創下歷史紀錄，最終卻僅拿下36勝，排名西區第11、無緣附加賽，最後10場吞下9敗，黯然收場。

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▲▼太陽布克、畢爾、巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴登霍澤與布克關係緊張，成為下台導火線之一。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》指出，儘管戰績慘淡是巴登霍澤被開除的關鍵因素，但據太陽隊內人士的說法，他無法有效管理休息室才是主因。他與4度入選全明星賽的球隊門布克（Devin Booker）及多位主力球員關係緊張，被認為是導致他下台的最大導火線。

《ESPN》和《The Athletic》都提到，太陽預計今夏啟動杜蘭特（Kevin Durant）交易，以28歲的布克為建隊核心，球團高層認為巴登霍澤難以與布克建立良好關係，未來也難有進展。

值得一提的是，自伊許比亞（Mat Ishbia）2023年2月接掌球隊以來，這位老闆已連續3個休賽季更換總教練：2022-23賽季結束後開除威廉斯（Monty Williams），去年在季後賽首輪遭灰狼橫掃後火速炒掉佛蓋爾（Frank Vogel），如今巴登霍澤也僅待一季就遭撤換。

▲▼太陽頭牌杜蘭特、主帥巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽預計交易送走杜蘭特，圍繞布克重建陣容。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA太陽巴登霍澤

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