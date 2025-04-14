道奇近況低迷　主力齊聲喊話：起伏難免、無需擔心

▲葛拉斯諾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇近況低迷，今（14）日在主場以2比4不敵小熊，苦吞本季第2次連敗。不過隊內主力球員如葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、貝茲（Mookie Betts）與Kike赫南德茲（Enrique Hernández）都強調無需過度悲觀，只是隊友們剛好同時碰上低潮。

此役道奇一度1比0領先，但先發右投葛拉斯諾在第3局被阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）轟出追平陽春砲，第6局又遭布許（Michael Busch）轟出反超全壘打，最終投6局雖僅被敲3安、失2分，卻吞下敗投。他賽後表示，「今天的感覺其實並不完美，但也不至於太差，這樣的狀態能投成這樣，我已經可以接受，雖然那支全壘打很惱人，但整體表現還算穩定。」

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Michael Busch career vs Dodgers:



.333 BA

4 HR

12 RBI



Busch was traded by the Dodgers in 2024.pic.twitter.com/9RtacUcnV0 — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 14, 2025

談及球隊近況，葛拉斯諾表示，「會有起伏是不可避免的，連去年的球季也曾經歷過，任何球隊都會有這樣的階段，我們還有很多比賽，我相信我們的實力，沒必要過度擔心。」

主將貝茲則補充，「大家沒有在偷懶，我們都很努力想打出好表現，只是這2周沒打出好結果而已。」他也坦言目前處於尷尬時期，「這種時候太過冷靜會讓人以為我們漠不關心，太過激動又可能引發恐慌，很難拿捏，但重點還是在場上拿出實際表現，光說是沒有用的。」

Kike赫南德茲也指出，球隊目前許多人同時碰上低潮，手感不佳的人比好的人多，導致進攻與防守無法同時維持高檔，「我們只是在低谷，慢慢會走出來的。」

開季一度豪取8連勝的道奇，近期在與費城人、國民、小熊3個系列賽都打出劣勢戰績，戰績與氣勢同步下滑。不過，隊內氣氛依然冷靜，並未因此陷入恐慌。