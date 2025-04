道奇近況低迷　主力齊聲喊話：起伏難免、無需擔心

▲葛拉斯諾。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇近況低迷,今(14)日在主場以2比4不敵小熊,苦吞本季第2次連敗。不過隊內主力球員如葛拉斯諾(Tyler Glasnow)、貝茲(Mookie Betts)與Kike赫南德茲(Enrique Hernández)都強調無需過度悲觀,只是隊友們剛好同時碰上低潮。

此役道奇一度1比0領先,但先發右投葛拉斯諾在第3局被阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)轟出追平陽春砲,第6局又遭布許(Michael Busch)轟出反超全壘打,最終投6局雖僅被敲3安、失2分,卻吞下敗投。他賽後表示,「今天的感覺其實並不完美,但也不至於太差,這樣的狀態能投成這樣,我已經可以接受,雖然那支全壘打很惱人,但整體表現還算穩定。」

Michael Busch career vs Dodgers:



.333 BA

4 HR

12 RBI



Busch was traded by the Dodgers in 2024.pic.twitter.com/9RtacUcnV0