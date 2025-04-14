史上第6位達成高球大滿貫　麥克羅伊還追上老虎伍茲1神紀錄

▲北愛爾蘭名將麥克羅伊在名人賽延長賽抓博蒂封王，完成生涯大滿貫。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

北愛爾蘭高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy）今（14）日在美國名人賽最終回合強勢出擊，歷經延長賽激戰後，以總桿數277桿（低於標準11桿）封王，成為男子高壇史上第6位完成生涯大滿貫的球員，與「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）及老虎伍茲（Tiger Woods）並列傳奇行列。

麥克羅伊前3回合分別繳出72、66與66桿，決賽日雖然起伏不小，全場抓下6博蒂、但也吞下3個柏忌與2個雙柏忌，最終交出73桿，與英國名將羅斯（Justin Rose）打平，挺進延長賽。

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延長賽在名人賽標誌性的第18洞展開，麥克羅伊果斷抓下博蒂，一擊奠定勝局，成功披上象徵榮耀的綠夾克。這也是他自2014年PGA錦標賽奪冠後，相隔10年又249天，再度高舉4大賽（美國名人賽、美國公開賽、PGA錦標賽、英國公開賽）冠軍獎盃，並抱回420萬美元冠軍獎金。

▲麥克羅伊穿上象徵冠軍榮耀的綠夾克，激動表示為此等了很久。（圖／達志影像／美聯社）

賽後麥克羅伊情緒激動，他說：「這真的是夢想成真的一天，我為了這一刻等了很久。」他也向年僅4歲的女兒喊話，「永遠不要放棄自己的夢想。」

本次奪冠讓麥克羅伊不僅完成生涯4大賽制霸，他也成為繼尼克勞斯與伍茲之後，史上第3位同時拿下4大賽與「第5大賽」球員錦標賽冠軍的選手，締造生涯又一巔峰。