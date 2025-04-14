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道奇遭小熊3轟重擊連敗　大谷翔平系列賽12支1超悶

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇14日（台灣時間）迎戰小熊，遭小熊3轟包含阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）演出雙響砲，最終以2比4落敗，形成2連敗，大谷翔平5支0熄火。

E.赫南德茲（Enrique Hernández）2局下開轟先馳得點，小熊很快在3局上反擊，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）回敬一轟扳平為1比1。

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小熊重砲布許（Michael Busch）6局上砲轟葛拉斯諾（Tyler Glasnow），助小熊超前比數。他連兩戰開轟，本季第3轟出爐。

道奇6局下發動反攻，康佛托（Michael Conforto）、史密斯（Will Smith）接連敲安，蒙西（Max Muncy）高飛犧牲打將比數扳平。

而小熊阿姆斯壯則在7局上再度開轟要回領先，這是他在家鄉上演的雙響砲，繞壘時飛吻致意父母，並比出YA手勢開心慶祝。霍爾納（Nico Hoerner）8局上適時一擊，小熊再下一城。

最終道奇以2比4落敗，大谷翔平5打數無安打，吞下1次三振，目前打擊率.273。此系列賽表現陷入低潮，12日中斷開季連14場上壘紀錄，而且近3戰12打數僅1安。

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