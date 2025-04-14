幽靈指叉發威！千賀滉大無失分收第2勝　笑談久違投7局：運氣很強

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▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大都會14日（台灣時間）作客運動家，千賀滉大主投7局無失分領軍，率隊以8比0擊敗對手，收下本季第2勝，防禦率下降至1.06，而大都會藉這場勝利拿下第10勝，繼續穩居分區首位。

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千賀滉大施展「幽靈指叉」，搭配速球與卡特球壓制對手，獲得全場喝采。雖然比賽中屢次陷入得點圈危機，但他冷靜應對並順利脫身。1局上無人出局二壘有跑者後連解決3打者，3局上無人出局一、二壘危機，製造雙殺。4局與6局雖然投出保送，但隨即回穩。

千賀滉大主投7局，日媒《Sponichi Annex》形容他投出藝術般的79球，奪4次三振，最快球速達到97.1英里（約156公里）。

大都會6局靠著尼多（Tomás Nido）6局適時安打先馳得點，隨後7局至9局都有分數進帳，持續擴大比分。

千賀滉大賽後說：「今天能夠在打者還在淺球數時就投進好球，另外也要感謝捕手托倫斯（Luis Torrens）的引導，讓對方出現很多失誤擊球。」他僅以79球投完7局，對此他表示：「今天的運氣成分也蠻強的（笑）。畢竟我前兩場都只投到第5局，這兩年來要投滿6局其實也不容易，所以這次我本來就打算把第7局當作最後一局來投。」

回顧自己去年的狀況，千賀也坦言，「去年因傷整季只投了1場比賽，如果身體能夠好好適應，就很開心了。現在我就是透過投球，讓身體逐步習慣比賽強度，希望未來能避免受傷持續出賽。」

他也提到目前狀況的調整，「比賽當中難免會有不順的地方，不過我覺得自己正在穩定成長，狀況大概來到80%到90%左右。」

他的表現也獲得團隊高度肯定，捕手托倫斯直言：「今天的千賀真的很棒。」總教練門多薩（Carlos Mendoza）也盛讚道：「他充分運用了好球帶，整體投球非常積極，真的很出色。」