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柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

記者游郁香／綜合報導

勇士今（14）日與快艇進行例行賽關門戰，兩隊一路廝殺到延長賽，灣區天王柯瑞（Stephen Curry）帶著右手拇指傷勢奮力砍下36分，搭檔巴特勒（Jimmy Butler）也飆出30分，最終仍不敵快艇，3屆得分王哈登（James Harden）在延長賽轟進兩記關鍵三分，勇士最終以119比124輸球，落入附加賽。

這場NBA關門戰攸關誰能直接取得季後賽門票，勇士本季前3次交手快艇從未贏過，這一戰兩隊更一路打進延長賽。快艇主力得分手哈登最後3分51秒砍進23呎關鍵三分，將比數超前為114比111，格林（Draymond Green）與柯瑞隨後也接連飆進外線緊咬比分。

▲▼勇士柯瑞、快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

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▲柯瑞拇指帶傷仍攻下36分，無奈球隊落敗進附加賽。（圖／達志影像／美聯社）

但柯瑞在延長賽剩下2分06秒命中三分後，下一回合遭兩人包夾失誤，給了哈登切入取分的機會，分差被擴大到4分。快艇頭牌雷納德（Kawhi Leonard）在終場前6.1秒兩罰一中，給了勇士最後一擊機會，無奈希爾德（Buddy Hield）三分失手，錯失扳平戰局的機會。

哈登最後3秒的兩罰幫助快艇以124比119帶走勝利，鎖定西區第5種子，在主場作戰的勇士則跌到第7，將與第8的灰熊打附加賽，爭取季後賽席次。

▲▼勇士柯瑞、快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登延長賽飆進兩記三分球，助快艇擊退勇士。（圖／達志影像／美聯社）

這是勇士隊史第6次在例行賽最後一天決定晉級命運，上一次發生在2022-23賽季，當時以157比101痛宰拓荒者。其餘年份分別為2006-07賽季（擊敗拓荒者晉級）、1981-82賽季（輸給金塊遭淘汰）、1977-78賽季（敗給西雅圖被淘汰）、1956-57賽季（輸給明尼蘇達，但因紐約也輸球而晉級）。

柯瑞此役飆出36分，巴特勒繳出30分、9助攻；快艇方面，哈登23投13中攻下39分，雷納德19投13中拿下33分並送出3次抄截，兩人三分合計16投9中，火力兇猛。

西區季後賽對戰組合
（1）奧克拉荷馬雷霆 vs.（8）附加賽晉級球隊（待定）
（2）休士頓火箭 vs.（7）附加賽晉級球隊（待定）
（3）洛杉磯湖人 vs.（6）明尼蘇達灰狼
（4）丹佛金塊 vs.（5）洛杉磯快艇

附加賽對戰組合
（7）金州勇士 vs.（8）曼菲斯灰熊
（9）沙加緬度國王 vs.（10）達拉斯獨行俠

關鍵字： NBA快艇勇士柯瑞哈登雷納德巴特勒

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