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杜家明開轟延長賽又建功！台鋼4比2逆轉勝　斷悍將主場連勝

▲▼中職杜家明。（圖／記者李毓康攝）

▲中職杜家明。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹13日與富邦悍將交手，總教練洪一中迎來執教生涯第2000場里程碑。雙方激戰至延長賽，杜家明在關鍵時刻建功，敲出致勝安打，帶領球隊以4比2獲勝，終結悍將主場4連勝。

悍將4局下率先突破僵局，陳真選到保送，張育成敲出安打推進，戴培峰再選保送，董子恩高飛犧牲打送回1分。5局下兩出局後，周佳樂掃出二壘安打，李宗賢適時安打再下一城。隨後陳真連兩打席選到保送，台鋼換上施子謙接替左投江承諺，成功讓張育成擊出高飛球出局，化解危機。

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台鋼雄鷹在7局上發起反攻，杜家明對悍將第二任投手賴鴻誠轟出陽春砲，成功振奮士氣。接著吳念庭敲出二壘安打、王柏融選到保送，迫使悍將換上廖任磊登板。藍寅倫代打建功，敲出追平比分的安打。悍將先發李東洺繳出6局無失分好投，卻無緣拿下勝投。

雙方戰成2比2平手，9局上悍將祭出終結者曾峻岳登板，在燈光秀氣氛中登場，卻連續被王柏融與林家鋐敲出安打，葉保弟選到保送形成滿壘。可惜曾子祐擊出高飛球，王博玄擊出平飛球被張育成精彩接殺，悍將化險為夷。9局下悍將無功而返，戰線進入延長賽。

10局上，曾昱磬選到保送，張肇元成功執行短打推進，杜家明再度挺身而出，敲出致勝安打攻下2分。10局下，悍將雖靠周佳樂保送上壘，但李宗賢短打失敗，後續攻勢未能延續。最終，台鋼雄鷹以4比2贏得這場充滿紀念性的勝利。

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