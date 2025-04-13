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超暖！被球迷搶走接殺球　楚奧特無追究還簽名送球棒

▲▼天使楚奧特邊線接球遭搶。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚奧特邊線接球遭搶。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今（13）日比賽於右外野接球時，遭到場邊球迷從手套中搶球，導致出局判決未成立，最終僅被判定為界外球，引發爭議。事發當下他雖激動抗議，但賽後展現驚人肚量，不僅沒有追究責任，還親自與對方會面、親切簽名，甚至送出球棒。

該事件出現在2局下、2人出局時，楚奧特在右外野邊線高牆邊完成接球，根據重播畫面，球明確進入手套且手套已闔上，但下一瞬間卻被場邊球迷硬生生從楚奧特手套中拉出。

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楚奧特當下向裁判示意遭到干擾，該球迷則露出抱歉神情，手舉過頭、一手握球似乎試圖歸還，但裁判最終仍判此為界外球，涉事球迷隨後則被保全人員帶出場外。

根據《The Athletic》報導，涉事球迷惠倫（Jared Whalen）表示，自己是因為看到球朝兒子臉部飛來，才出於本能伸手，「我當下沒意識到比賽正在進行，伸手是出於本能反應。」他也強調自己手沒伸入場內區域，並已當場向楚奧特道歉，「楚奧特有點頭，我想我們算和解了」。

天使隨隊記者布倫（Sam Blum）賽後釋出影片，影片中看見楚奧特親自與惠倫及其兒子見面，並與對方握手言和，親自為那顆「被搶走的球」簽名，還面露笑容詢問，「這就是那顆球嗎？」

該舉動在X平台上引發大量好評，網友留言表示，「楚奧特的肚量真的太大了」、「被搶球還能這樣對待球迷，他根本是聖人吧」、「比賽結束還送球棒，太暖心了」、「這種球星怎能不愛！」

關鍵字： MLB天使楚奧特

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