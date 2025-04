超暖！被球迷搶走接殺球　楚奧特無追究還簽名送球棒

▲楚奧特邊線接球遭搶。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

天使「神鱒」楚奧特(Mike Trout)今(13)日比賽於右外野接球時,遭到場邊球迷從手套中搶球,導致出局判決未成立,最終僅被判定為界外球,引發爭議。事發當下他雖激動抗議,但賽後展現驚人肚量,不僅沒有追究責任,還親自與對方會面、親切簽名,甚至送出球棒。

該事件出現在2局下、2人出局時,楚奧特在右外野邊線高牆邊完成接球,根據重播畫面,球明確進入手套且手套已闔上,但下一瞬間卻被場邊球迷硬生生從楚奧特手套中拉出。

Mike Trout is heated after an Astros fan took the ball out of his glove. Umpires ruled it a foul ball pic.twitter.com/2uBjTQTOOW