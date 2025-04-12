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新北國王8連勝！洪志善頂替林書豪先發　自嘲「怕明早下不了床」

▲▼新北國王老將洪志善。（圖／新北國王提供）

▲洪志善本場先發上陣攻下13分、5助攻。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（12日）在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，儘管主力後衛「三巨頭」林書豪、林書緯與李愷諺同場缺席，仍靠著板凳深度與團隊穩定發揮，以111比100拉出8連勝，若明日再勝，將正式晉級季後賽。

上半場雙方互有拉鋸，國王在三名洋將與本土戰力輪番發揮下維持比賽節奏，中場結束時以54比52些微領先。

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第3節成為比賽分水嶺，國王單節砍進5記三分球，猛攻37分，團隊傳導流暢、外線火力全開，一度將分差拉開至雙位數，進入末節時仍以91比80保有優勢。

雖然攻城獅在第4節一度追至僅差4分，但關鍵時刻頻頻發生失誤，未能掌握反撲機會，國王則由曼尼高與沃許本穩定輸出，再度擴大差距，最終鎖定勝局。

▲▼新北國王老將洪志善。（圖／新北國王提供）

▲洪志善笑言，教練怕他明天起不來，賽後要他趕快去做治療。（圖／新北國王提供）

39歲老將洪志善本場頂替背部不適而賽前退賽的林書豪，「小胖」以先發身份出賽38分鐘，繳出13分、5助攻的表現，其中包含4記三分球。賽後他表示，「賽前教練有告訴我會打得比較多，自己就是心態做好準備，尤其現在陣中，做好教練團賦予的角色。」

談到自身高強度的出賽時間，洪志善笑說，「教練賽前有提醒我會打比較久，今天打完要我趕快去做治療，怕我明天早上下不了床。」

關鍵字： 籃球TPBL新北國王洪志善林書豪

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