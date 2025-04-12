勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

Steph Curry went to the Warriors' locker room after appearing to injure his hand on this play pic.twitter.com/W2c3TCrllU — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 12, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士今（12）日作客拓荒者，陣中天王柯瑞（Stephen Curry）在這場關鍵的季後賽卡位戰首節驚傳傷情，他因右手拇指受傷退場，短暫進入休息室治療，勇士官方一度宣布他的狀態為「出戰成疑」，但「咖哩大神」在上半場還剩約8分鐘就回到場上，他纏著繃帶堅持上陣。

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力拚鎖定西區前6種子的勇士，只要剩下2場例行賽都取勝，就能確保不落入附加賽，今日倒數第2戰來到波特蘭主場，首節就出現令金州球迷冷汗直流的畫面，第1節最後2分45秒，柯瑞持球進攻時，右手不慎撞上拓荒者前鋒米納亞（Justin Minaya）的膝蓋，當場表情痛苦，隨即退場返回休息室。

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▲勇士天王柯瑞在對拓荒者首節因拇指受傷短暫退場。（圖／達志影像／美聯社）

勇士官方在第2節前段宣布，柯瑞的狀態為「出戰成疑」，但這位37歲的4屆總冠軍得主，仍在上半場剩下8分02秒時重返賽場，他的右手纏著繃帶堅持續戰，精神令人動容，也凸顯他對球隊的重要性與爭冠決心。

柯瑞重新披掛上陣後，隨即送出助攻並投進一記三分球，展現驚人鬥志，勇士上半場則拉開50比37、13分領先。值得一提的是，這並非「咖哩大神」本季首次遭逢右手拇指傷勢，他今年1月就曾傷到同一部位，並在1月26日對湖人賽後坦承自己仍受此傷勢困擾。