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勇士爆冷輸馬刺暴露「明顯缺陷」　美記：小球陣容恐榨乾格林

記者游郁香／綜合報導

勇士前役爆冷輸給早已無緣季後賽的馬刺，最後2戰必須全力搶勝，才能確保西區前6種子，避免落入附加賽。《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）直言，勇士現階段陣容存在「明顯缺陷」，可能無法撐完漫長的季後賽。

▲▼勇士柯瑞、格林；湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲《ESPN》資深記者溫德霍斯特點出勇士小球陣容潛在風險。（圖／達志影像／美聯社）

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「勇士是有缺陷的球隊，就看看昨晚發生了什麼，」溫德霍斯特在節目《First Take》中指出，雖然西區從第2種子到第8種子之間差距極小，但各隊皆有可被「擊破」之處，勇士的弱點則是陣容結構特別脆弱。

自從交易來巴特勒（Jimmy Butler）後，勇士更倚重小球陣容，由核心悍將格林（Draymond Green）出任中鋒，但溫德霍斯特質疑這樣的陣容安排是否能撐過高張力的季後賽系列戰。

「他們會試圖用非常小的陣容來應對，」溫德霍斯特說，「你要要求格林去對位比他壯的內線，還要拚體能，我認為這樣會把他們的能量徹底榨乾。他們應該做的，是減少負荷，而不是繼續堆上壓力。」

儘管勇士菜鳥中鋒波斯特（Quinten Post）近期表現不俗，但他是否有足夠經驗在季後賽扛起重任顯然是未知數。勇士若想要避免進入附加賽，勢必得全力贏下剩餘兩場對拓荒者和快艇的比賽。

▲▼勇士柯瑞、格林；湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林長期鎮守禁區體能吃重，季後賽恐難持久。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士格林巴特勒

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