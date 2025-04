海盜社群多篇中文歡迎鄭宗哲　藏鏡人曝光！台灣智囊團暖心助力

▲海盜官方社群以繁體中文歡迎鄭宗哲。(圖/截自X:Pittsburgh Pirates)

記者楊舒帆/綜合報導

台灣旅美球星鄭宗哲10日凌晨迎來大聯盟初登場,海盜社群以多篇中文貼文相當「禮遇」這位菜鳥球員,而背後藏鏡人也曝光,正是現任海盜國際球探部副總裁關家耀(Max Kwan)。

鄭宗哲剛升上大聯盟的當天,以及預計首度先發的比賽日,海盜官方社群特別製作「上班路」短片,並用繁體中文發文紀錄這個歷史性時刻,內容包含「歡迎來到大聯盟」、「歡迎來到匹茲堡」、「旅途正式展開」等字句,同步還有英文版本的「Ready for his moment.」、「Welcome to the Show, Tsung-Che Cheng!」等貼文。

據了解,目前效力於海盜隊的台灣球員共有3位,加上台灣籍的翻譯與球探團隊,整體「台灣智囊團」已有7人。這些中文貼文內容,皆是關家耀主動詢問台灣工作團隊後,轉達給球團社群所使用,展現滿滿的支持與驕傲。

關家耀具有亞裔血統,父親是香港人、母親來自廣東。1986年出生的他,球員時期曾短暫效力於小熊隊,僅留下1季出賽紀錄。轉任球團制服組後,他相當重視亞洲市場,也帶動海盜隊於小聯盟積極布局,任職副人資長期間,陸續簽下韓籍裴智桓,以及鄭宗哲、陳柏毓、張弘稜等台灣球員,還包括非洲的David Matoma、聖馬利諾的Alessandro Ercolani,以及澳洲的Brandan Bidois等選手。

他曾短暫離開海盜,於去年回鍋並升任國際球探部副總裁,去年U18亞青期間也曾來台視察。未來他仍將積極開拓亞洲市場,尋找下一位像鄭宗哲一樣具潛力的亞洲新星。

