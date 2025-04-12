海盜社群多篇中文歡迎鄭宗哲　藏鏡人曝光！台灣智囊團暖心助力

▲海盜官方社群以繁體中文歡迎鄭宗哲。（圖／截自X:Pittsburgh Pirates）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣旅美球星鄭宗哲10日凌晨迎來大聯盟初登場，海盜社群以多篇中文貼文相當「禮遇」這位菜鳥球員，而背後藏鏡人也曝光，正是現任海盜國際球探部副總裁關家耀（Max Kwan）。

鄭宗哲剛升上大聯盟的當天，以及預計首度先發的比賽日，海盜官方社群特別製作「上班路」短片，並用繁體中文發文紀錄這個歷史性時刻，內容包含「歡迎來到大聯盟」、「歡迎來到匹茲堡」、「旅途正式展開」等字句，同步還有英文版本的「Ready for his moment.」、「Welcome to the Show, Tsung-Che Cheng!」等貼文。

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據了解，目前效力於海盜隊的台灣球員共有3位，加上台灣籍的翻譯與球探團隊，整體「台灣智囊團」已有7人。這些中文貼文內容，皆是關家耀主動詢問台灣工作團隊後，轉達給球團社群所使用，展現滿滿的支持與驕傲。

關家耀具有亞裔血統，父親是香港人、母親來自廣東。1986年出生的他，球員時期曾短暫效力於小熊隊，僅留下1季出賽紀錄。轉任球團制服組後，他相當重視亞洲市場，也帶動海盜隊於小聯盟積極布局，任職副人資長期間，陸續簽下韓籍裴智桓，以及鄭宗哲、陳柏毓、張弘稜等台灣球員，還包括非洲的David Matoma、聖馬利諾的Alessandro Ercolani，以及澳洲的Brandan Bidois等選手。

他曾短暫離開海盜，於去年回鍋並升任國際球探部副總裁，去年U18亞青期間也曾來台視察。未來他仍將積極開拓亞洲市場，尋找下一位像鄭宗哲一樣具潛力的亞洲新星。

▲海盜官方社群以繁體中文歡迎鄭宗哲。（圖／截自X:Pittsburgh Pirates）