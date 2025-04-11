凌晨12點53分才結束！　歐祖納再見轟率勇士4比2退費城人　

▲歐祖納。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

亞特蘭大勇士今（台灣時間11日）在主場迎戰費城費城人，本場雙方上演投手大戰，比賽還在第6局因雨暫停了2小時45分鐘，兩隊1比1廝殺至延長，最終11局下半勇士靠著歐祖納（Marcell Ozuna）再見兩分砲以4比2收下勝利，這場比賽直到當地時間凌晨12點53分才結束，勇士也喜迎本賽季首次系列賽勝利。

Kyle Schwarber ties the game with his NL-leading 6th homer! pic.twitter.com/MMPWEyvPFj [廣告]請繼續往下閱讀... April 10, 2025

1局下半主場勇士率先發動進攻，萊利（Austin Riley）保送上壘，隨後歐祖納敲二壘安打助隊進佔二、三壘，接著下一棒歐森（Matt Olson）敲出一壘滾地球護送萊利回到本壘，勇士1比0先馳得點；3局上半輪到客隊費城人打線有所回應，舒瓦伯（Kyle Schwarber）咬中施維倫巴赫（Spencer Schwellenbach）一顆97英里紅中速球，一棒轟出中外野大牆幫助球隊1比1扳平比分。

之後雙方打線總是缺乏關鍵一擊，比賽進行到第6局還因雨暫停共計2小時45分，回到場上後兩隊在正規9局打完前依舊沒能越雷池一步，以1比1進入延長賽。

Marcell Ozuna delivers the #walkoff homer in the 11th inning to win it for the @Braves! pic.twitter.com/fzLqMZ6GRX — MLB (@MLB) April 11, 2025

11局上半費城人在兩出局滿壘時，憑藉著羅哈斯（Johan Rojas）的選球眼擠回1分，費城人2比1首次取得領先；11局下半勇士萊利敲出一支中右外野深遠二壘安打幫助勇士2比2追平，下一棒歐祖納鎖定費城人後援羅斯（Joe Ross）85英里偏甜滑球，直接扛出左外野再見兩分砲，最終勇士就以4比2氣走費城人，喜迎本賽季首次系列賽勝利。