凌晨12點53分才結束！　歐祖納再見轟率勇士4比2退費城人　

▲歐祖納。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

亞特蘭大勇士今(台灣時間11日)在主場迎戰費城費城人,本場雙方上演投手大戰,比賽還在第6局因雨暫停了2小時45分鐘,兩隊1比1廝殺至延長,最終11局下半勇士靠著歐祖納(Marcell Ozuna)再見兩分砲以4比2收下勝利,這場比賽直到當地時間凌晨12點53分才結束,勇士也喜迎本賽季首次系列賽勝利。

Kyle Schwarber ties the game with his NL-leading 6th homer! pic.twitter.com/MMPWEyvPFj

1局下半主場勇士率先發動進攻,萊利(Austin Riley)保送上壘,隨後歐祖納敲二壘安打助隊進佔二、三壘,接著下一棒歐森(Matt Olson)敲出一壘滾地球護送萊利回到本壘,勇士1比0先馳得點;3局上半輪到客隊費城人打線有所回應,舒瓦伯(Kyle Schwarber)咬中施維倫巴赫(Spencer Schwellenbach)一顆97英里紅中速球,一棒轟出中外野大牆幫助球隊1比1扳平比分。

之後雙方打線總是缺乏關鍵一擊,比賽進行到第6局還因雨暫停共計2小時45分,回到場上後兩隊在正規9局打完前依舊沒能越雷池一步,以1比1進入延長賽。

Marcell Ozuna delivers the #walkoff homer in the 11th inning to win it for the @Braves! pic.twitter.com/fzLqMZ6GRX