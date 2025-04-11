單季226抄！老鷹「神偷」超越艾佛森　成21世紀抄截王

▲老鷹丹尼爾斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

亞特蘭大「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels）再寫生涯新頁，今（11）日老鷹133比109擊敗籃網的比賽中，他單場送出3次抄截，將本季累積抄截數推進至226次，正式超越艾佛森（Allen Iverson）於2002-03賽季創下的225次，成為本世紀單季抄截數最多的NBA球員。

此役老鷹多點開花，菜鳥狀元里薩希（Zaccharie Risacher）轟下生涯新高的38分，另有4籃板、2抄截；主控楊恩（Trae Young）繳出24分、12助攻、2抄截；中鋒奧康古（Onyeka Okongwu）也進帳14分、15籃板。丹尼爾斯則繳出10分、9籃板、9助攻、3抄截的準大三元，展現攻防強大影響力。

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With his three steals tonight, Dyson Daniels passes Allen Iverson to reach 226 steals for the season.



He now has the most steals in a single season THIS CENTURY.



He also has the most steals since Gary Payton in 1995-96 (231). Guess who was the DPOY in 1995-96...



… pic.twitter.com/CFyeOfy8gj — NBA Australia (@NBA_AU) April 11, 2025

本季丹尼爾斯場均高達3次抄截，穩居聯盟第1，如今突破2000年後單季抄截最高紀錄，再次證明他在防守端的歷史級表現。目前老鷹戰績38勝42敗，暫居東區第8，仍在為季後賽席次激烈奮戰，接下來還有2場關鍵賽事，分別是12日對七六人、14日對魔術。

其中東區第7的魔術目前戰績40勝40敗，與老鷹僅有2場勝差，雙方14日的比賽極有可能直接影響最終排名。隨著抄截王丹尼爾斯持續火熱，他也有機會再向上堆高單季抄截紀錄。