單季226抄！老鷹「神偷」超越艾佛森　成21世紀抄截王

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

亞特蘭大「神偷」丹尼爾斯(Dyson Daniels)再寫生涯新頁,今(11)日老鷹133比109擊敗籃網的比賽中,他單場送出3次抄截,將本季累積抄截數推進至226次,正式超越艾佛森(Allen Iverson)於2002-03賽季創下的225次,成為本世紀單季抄截數最多的NBA球員。

此役老鷹多點開花,菜鳥狀元里薩希(Zaccharie Risacher)轟下生涯新高的38分,另有4籃板、2抄截;主控楊恩(Trae Young)繳出24分、12助攻、2抄截;中鋒奧康古(Onyeka Okongwu)也進帳14分、15籃板。丹尼爾斯則繳出10分、9籃板、9助攻、3抄截的準大三元,展現攻防強大影響力。

With his three steals tonight, Dyson Daniels passes Allen Iverson to reach 226 steals for the season.



He now has the most steals in a single season THIS CENTURY.



He also has the most steals since Gary Payton in 1995-96 (231). Guess who was the DPOY in 1995-96...



… pic.twitter.com/CFyeOfy8gj