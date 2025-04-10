韓國WBC警戒台灣！點名旅美強投 柳志炫：台灣氣勢最近非常好

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）小組分組出爐，韓國代表隊將與日本、澳洲、捷克及台灣同組競爭8強門票。韓國總教練柳志炫對台灣格外關注，直言台灣近期氣勢正旺，是韓國晉級路上不能輕忽的最大挑戰之一。

柳志炫表示，「台灣棒球最近氣勢非常好，從今年2月的資格賽起，我就密切關注他們的表現。從杭州亞運開始，我也以教練身分多次對戰台灣。」他自認對台灣棒球的發展相當了解，「我會深入分析，為拿下好成績做好準備。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓媒分析台灣最需警戒的戰力，仍是那些兼具球速與球威的旅美投手們。其中以王牌左投林昱珉為代表人物，他在世界12強對韓國投出4.2局失2分；杭州亞運對韓國先發兩場皆表現出色。另一位能投出160公里的投手是劉致榮也被點名。

柳監督直言，「除了林昱珉與劉致榮，台灣還有很多球速超過150公里的投手，我們必須持續觀察。」

韓國在上屆WBC小組賽未能晉級，痛失8強資格；而台灣則在去年世界12強賽中擊敗韓國，並一路奪冠。如今雙方再度同組，韓媒想起，去年12強首戰就落敗的痛苦記憶，「當時台灣一路過關斬將，甚至在決賽擊敗日本，奪下隊史首座冠軍。」

▲柳志炫擔任韓國總教練，警戒台灣。（圖／截自KBO官方粉絲團）

柳志炫認為，這樣的分組在意料之中，「台灣能從資格賽突圍，我就覺得很可能與他們同組。」

韓國在上屆WBC小組賽未能晉級，痛失8強資格；而台灣則在去年世界12強賽中擊敗韓國，並一路奪冠。如今雙方再度同組，勢必掀起另一場激烈較量。

對日連敗的枷鎖也是韓國本屆WBC的重要課題，但韓媒分析，由於對日本勝算不高，若要挺進8強，勢必要擊敗台灣與澳洲。

面對台灣的強勢崛起，柳志炫強調韓國代表隊將會加強情報蒐集與對戰準備，並持續追蹤台灣球員的狀態與調整，「我們會更深入地去了解他們的陣容變化，並確保我們在比賽時做出最好的應對。」