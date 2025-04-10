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杜蘭特10年來首無緣季後賽　美媒稱3巨頭像陌生人「未來更慘」

記者游郁香／綜合報導

擁有3巨頭的鳳凰城太陽今（10）日以112比125不敵多位主力缺陣的NBA龍頭雷霆，確定無緣附加賽，成為本季最令人失望隊伍之一。這是2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）10年來首度未能打進季後賽，這支總薪資超過4億美元的豪門，休賽季將面臨巨變，美國媒體點出了他們的「慘況」。

太陽開季一度打出8勝1敗的絕佳氣勢，隨後戰績雪崩式下滑，今日敗給雷霆後，跌到了35勝45敗，與第10名的獨行俠勝差擴大到3場，但他們的例行賽僅剩2場，確定無法擠進西區前10遭到淘汰。

▲▼太陽杜蘭特、布克、畢爾；灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

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▲太陽8連敗遭淘汰出局。（圖／達志影像／美聯社）

這支總薪資超過4億美元，原本被視為冠軍大熱門的隊伍，季末卻苦吞8連敗出局，恐是大家始料未及的。為了打造杜蘭特、布克（Devin Booker）和畢爾（Bradley Beal）這個3巨頭組合，鳳凰城付出很大的代價，先以布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cam Johnson）和4枚首輪籤與一個互換權交易來KD。

之後又送出保羅（Chris Paul）、沙米特（Landry Shamet）與多個次輪選秀權換來畢爾，並給予其「交易否決權」，導致球隊在戰績低迷時毫無操作空間。

▲▼太陽布克、畢爾、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢爾本季飽受傷病困擾，與布克、杜蘭特的化學反應始終未見起色。（圖／達志影像／美聯社）

不到1年前，太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）曾自信宣稱，「問問其他29支球隊的總管，有26支願意用整隊加選秀籤來換我們的陣容。」如今看來，這句話成為了諷刺的寫照。

美國媒體《ClutchPoints》直言，這3位超級巨星像是在街頭鬥牛時才認識的陌生人，「一人控球，兩人站著看戲」，整季化學反應稀薄、防守崩潰，板凳深度形同虛設。更慘的是，太陽從現在到2031年的首輪選秀權都不在自己手上，今夏留住杜蘭特的機率也趨近於零，「在鳳凰城，唯一比太陽還熱的……是他們的墜落的速度。」

▲▼太陽布克、畢爾、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特10年來首度無緣季後賽，太陽3巨頭組合宣告失敗。（圖／達志影像／美聯社）

外界普遍預期杜蘭特今夏將被交易，同時太陽也會積極想辦法甩掉畢爾，3巨頭解體已成定局。

據傳杜蘭特與總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）關係不佳，球員對教練團反應冷淡。亞利桑那出身的巴登霍澤未能獲得球迷信任，甚至可能成為4年內第4位遭到撤換的太陽主帥。當被問到老闆是否保證他能續任時，巴登霍澤僅表示，「我們之間沒有對話。」

▲太陽杜蘭特領軍，攻破獨行俠主場笑擁7連勝。（圖／路透）

▲杜蘭特因腳踝傷勢缺陣，恐怕已打完在太陽的最後一戰。（圖／路透）

關鍵字： NBA太陽杜蘭特布克畢爾

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