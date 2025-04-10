首安擦肩？鄭宗哲期待更漂亮一擊　隊友暖喊：今天是你的日子！

記者王真魚／綜合報導

旅美海盜隊台灣小將鄭宗哲4月10日迎來大聯盟初登場，對戰紅雀隊擔任先發第9棒並守游擊大關，成為台灣第18位踏上大聯盟舞台的選手。儘管和首安、首盜擦肩而過，但教練團給予肯定，隊友們也紛紛對他說，「今天是你的日子，好好享受！」

等了2天，鄭宗哲迎來大聯盟首場出賽，於3局首度站上打擊區，面對紅雀先發投手費迪（Erick Fedde）擊出左外野高飛球遭接殺。談到大聯盟的初打席，他接受《ETtoday運動雲》訪問時坦言，「滿正常的，當下0好2壞的球，我以為是直球，結果是滑球，沒掌握好。」

6局第2個打席，鄭宗哲迅速調整，擊出強勁三壘滾地球，造成紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）漏球成功上壘，最終被記為野手失誤。

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因對方失誤站上一壘之後，鄭宗哲也發動盜壘成功，但紅雀挑戰後改判為盜壘失敗。對於大聯盟初登場與首安和首盜擦身而過。他樂觀看待，「他（亞瑞納多）沒滑也沒撲，碰到手套漏掉，不能算是安打，當然有些新人守備時可能會記成安打，但這個就是失誤。」

「我也不想要第一支安打是這樣，可能是更好一點。所以沒有記安打，也沒關係。」鄭宗哲說。

▲ 鄭宗哲 。（圖／路透）

守備方面，鄭宗哲展現出應有的守備水準。2局上面對紅雀首名打者柏勒森（Alec Burleson）擊出的中線滾地球，跨區辦案接球，並傳往一壘完成刺殺。

4局下面對紅雀重砲亞瑞納多（Nolan Arenado）擊出的游擊滾地球，鄭宗哲攔截後俐落轉傳一壘，再次完成漂亮守備。他賽後談到這兩次守備時表示，「第一球還是有點緊張，因為是佈陣位置，傳得沒有很準；但第二球是亞瑞納多打的，一打出去我就馬上移動，傳得很準。」

大聯盟初登場最後僅打2打席退場，鄭宗哲感謝大家的祝福，「其實一整天很多人都有和我說恭喜，反覆地告訴我，今天就是你的日子，好好享受，這是屬於你的日子。 總教練也跟我說很棒，看起來很好。 我覺得給我很大的鼓勵。」