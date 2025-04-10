5局失5分吞本季首敗　今永昇太：球種與球路都失誤了

▲▼今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊今天（台灣時間10日）在主場迎戰德州遊騎兵，先發日籍左投今永昇太表現不甚理想，主投五局被敲兩轟在內的7支安打，責失5分也讓他吞下賽季首敗。賽後今永昇太談到表現不佳原因，直言「球種與球路都失誤了。」

一局上半今永昇太就遭遊騎兵強打席格（Corey Seager）轟陽春砲，二至四局都順利守成沒有失分，五局上半今永昇太遇到亂流，皮拉爾（Kevin Pillar）敲安上壘後下一棒海姆（Jonah Heim）鎖定失投速球一棒夯出中外野大牆形成兩分砲，隨後榮格（Josh Jung）與賈西亞（Adolis Garcia）再補上帶有打點的安打，最終今永昇太投完五局後退場休息。

小熊打線則是在四、九兩局分別靠著布許（Michael Busch）以及鈴木誠也的安打打回兩分，最終遊騎兵6比2收下比賽勝利，終止近期二連敗，遊騎兵先發右投馬利（Tyler Mahle）7局失1分收獲勝投，今永昇太主投5局被敲7安含2轟，失掉5分吞下賽季首敗。

Busch wins this two-strike battle. Tie ballgame! pic.twitter.com/6iSG9yNQLx — Chicago Cubs (@Cubs) April 9, 2025

「雖然勉強撐到第四局，但若要成為更高層級的投手，第五局應該壓制在2分內，並上場投第六局，最終以3分失分完成六局，這才是理想的表現，」今永昇太賽後失落表示，「面對第五局打者時，球種與球路都失誤了，我其實覺得是打出來的軟弱擊球，但心理上還是稍微受到影響。這種時候若不收起情緒，可能會演變成大局，這點我應該在投手丘上更清楚地意識到。」