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太陽8連敗正式出局！3巨頭時代恐告終　教頭飯碗也危險了

記者游郁香／綜合報導

命懸一線的鳳凰城太陽今（10）日強碰聯盟龍頭雷霆，再輸就會面臨無緣附加賽的窘境，腳踝扭傷的當家頭牌杜蘭特（Kevin Durant）依舊無法出賽，儘管他們首節拉開雙位數領先，但接下來得分逐節遞減，最終以112比125遭逆轉吞下8連敗，正式被淘汰出局，這可能也意味著以KD為首的3巨頭時代告終。

太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）11個月前曾發表如今「廣為流傳」的名言，「去問其他29位總經理，有26個會願意用他們整支球隊換我們整支球隊、我們的選秀籤和一切現狀。我們的房子沒有著火，我們處於非常好的位置，這一切並不難修復。」

▲▼太陽布克、畢爾、巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

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▲太陽3巨頭時代恐將就此劃下句點。（圖／達志影像／美聯社）

伊許比亞這番自信爆棚的發言，如今顯得尷尬無比。杜蘭特、畢爾（Bradley Beal）與布克（Devin Booker）這個3巨頭組合並未奏效，加上正值季後賽卡位戰的關鍵時刻，KD大扭傷停更將鳳凰城推入深淵，今日再輸就確定無緣附加賽。

儘管太陽此戰首節在主場打出39對29的猛攻強壓聯盟龍頭雷霆，但接下來得分逐節遞減，次節打完，雙方分差已經縮小到5分。雷霆第3節末段打出12比2反擊，徹底改變戰局，反帶著105比93、12分領先進入決勝節，最終以125比112帶走勝利，太陽也確定出局。

▲▼太陽布克、畢爾、巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽畢爾（右）攻下全隊最高25分仍不足以帶來勝利。（圖／達志影像／美聯社）

此戰畢爾「反彈」奮力攻下全隊最高25分，布克貢獻20分、14助攻的雙十數據，還是贏不了多名主力缺陣的雷霆。這是太陽自2020年以來首度無緣季後賽。NBA記者西格爾（Brett Siegel）直言，由杜蘭特、布克和畢爾組成的3巨頭時代，看起來走到了盡頭。

杜蘭特從季中就陷入交易傳聞，外界普遍認為他今夏將與太陽分道揚鑣，KD爭奪戰將再次開打。鳳凰城可能也無意留下擁有「交易否決權」的畢爾，鳳凰城資深媒體人甘巴多羅（John Gambadoro）指出，「太陽留下畢爾的機率為0%。」若找不到交易對象，鳳凰城恐創下NBA史上首見的頂薪長約球員買斷案。

▲▼太陽布克、畢爾、巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽主帥巴登霍澤是否續任引起關注。（圖／達志影像／美聯社）

太陽本季原以總冠軍為目標，卻連附加賽資格都沒取得，開季8勝1敗，但之後戰績僅為27勝44敗，主帥巴登霍澤（Mike Budenholzer）能否繼續留任，將成休賽季焦點之一。

贏球的雷霆則拿下本季第66勝，同時確定取得全聯盟最佳戰績，鎖定整個季後賽的主場優勢。這場比賽也是雷霆本季第52場「雙位數分差勝利」，展現壓倒性競爭力。

關鍵字： NBA雷霆太陽布克畢爾杜蘭特

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