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大谷翔平開季連13場上壘平生涯最長　道奇不敵國民苦吞3連敗

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊9日（台灣時間）作客國民，大谷翔平5打數1安打，雖然追平生涯最長開季連13場上壘，但球隊以2比8不敵國民，苦吞3連敗。

國民首局就發動攻勢，伍德（James Wood）連兩場開轟，擊出兩分砲先馳得點。2局下兩出局後，克魯斯（Dylan Crews）敲出安打，接著道奇先發左投弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）控球失準，連投3次保送送出1分，隨後魯伊茲（Keibert Ruiz）適時安打再添2分，將比數拉開至5比0。

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國民在4局下面對道奇第二任投手波奇（Colin Poche），靠著連續安打攻佔得點圈，寇爾（Alex Call）擊出高飛犧牲打追加1分，伍德再轟兩分砲，單場雙響砲演出，比分擴大為8比0。

道奇在7局上進攻時出現一段小插曲，帕黑斯（Andy Pages）敲安上壘後，巴恩斯（Austin Barnes）擊出內野飛球，國民內野手在接球瞬間讓球落地，迅速傳一壘並夾殺跑者。不過裁判認定為故意漏接，巴恩斯以野手選擇方式上壘，儘管國民總教練上前抗議，但判決未改變。

道奇一路苦追，5局上帕黑斯開轟破蛋，8局上赫南德茲（Enrique Hernández）再擊出陽春砲。大谷翔平前4打席熄火，直到9局上才敲出安打，但留下殘壘，終場仍以2比8落敗。

大谷翔平此戰5打數1安打，另吞下2次三振，打擊率下降至3成，據日媒《體育報知》報導，大谷翔平開季連13場上壘追平生涯最長紀錄。而代替傷兵史奈爾（Blake Snell）先發的潛力左投弗羅布萊斯基投5局，被敲8支安打包含2轟，失8分吞敗。

關鍵字： 大谷翔平國民道奇比賽棒球

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