專訪／鄭宗哲克服最大低潮熬5年圓夢　「大聯盟重點不是體型」

▲海盜鄭宗哲。（圖／截自海盜官方粉絲團）

記者楊舒帆／專訪

台灣旅美好手鄭宗哲升上大聯盟，實現一直以來的夢想。他坦言，去年開季從2A出發時曾陷入生涯最大低潮，過程極其艱辛，但他咬牙挺過，並持續強化守備與打擊調整，如今終於迎來機會。

鄭宗哲接受《ETtoday新聞雲》越洋專訪時提到，去年剛升2A時，面臨旅美以來最嚴峻的考驗，「那時候真的很辛苦，就算偶爾打出安打，也不覺得是好揮棒，而且身體也有小傷。」他回憶道，不僅要適應更大的場地，還得面對心理與比賽節奏的雙重挑戰，「打得不好，那裡的環境又很無聊。」但他也形容那段低潮期是「很棒的考驗」。

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歷經低潮之後，他在打擊機制與身體條件上投入大量心力調整。身體透過防護室訓練恢復，加上打擊策略重新定位，「不再只是全力揮擊，而是更重視把球打到我要的位置，把球打平。」他表示，動作也稍作調整，有助於看清球路，提升擊球品質並降低三振率。

鄭宗哲在大聯盟春訓熱身賽展現強勢火力，14場比賽打擊率高達.353、OPS 1.047。他直言：「信心不是來自那支全壘打，而是因為真的打得不錯，擊球品質明顯比去年好很多，去年那不是真正的我。」雖然今年3A開季表現平平，5場比賽僅敲出1支安打，他也說只是剛開季有點綁手綁腳，相信能盡快調整。

談到未來在大聯盟的生存之道，他毫不猶豫地指出，「守備才是我注意的部分。打擊當然重要，但我很清楚，守備對我來說更為重要。」

鄭宗哲的身材在大聯盟球員中並不突出，但他有一套自己的看法，「身材好不好跟打得好不好沒有直接關係。到了大聯盟，重點早已不是體型。」他補充表示，雖然每個人都希望有更好的速度與力量，但在無法大幅改變的前提下，只能專注做好該做的事。

儘管升上大聯盟的第一天並未上場，鄭宗哲在場邊觀察也有所收穫。他說：「看大家在做什麼，慢慢觀察、慢慢學習。我有一部分時間在裡面熱身，後來出來看到麥卡臣（Andrew McCutchen）敲出二壘安打。」

他細細回想當時的打席：「他真的很厲害，1好3壞領先球數時，面對伸卡球揮空，但下一顆也不怕，還是對一樣的球路全力揮擊，最後打成二壘安打。雖然他的身體已經不是巔峰狀態，和MVP時期不同，但他的頭腦非常清楚，這應該就是他能夠打到現在的原因。」

▲海盜鄭宗哲。（圖／截自海盜官方粉絲團）