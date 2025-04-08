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蒙地卡羅三盤遭逆轉惜敗　40歲瓦林卡：火焰仍在燃燒

▲▼瓦林卡（Stan Wawrinka）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼瓦林卡（Stan Wawrinka）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2025蒙地卡羅大師賽首輪，40歲瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）先盛後衰的以6比1、5比7、5比7三盤不敵智利好手塔比羅（Alejandro Tabilo），無緣次輪挑戰塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），賽後瓦林卡直言雖然失望，但還是熱愛網球，對這項運動的熱情依然存在，並表示自己「火焰仍在燃燒」。

今年40歲的瓦林卡曾是三屆大滿貫冠軍得主，本週以外卡身份參加蒙地卡羅大師賽，首盤瓦林卡憑藉著優質發球和強力接發掌握主動權，盤中雙破得手後以6比1光速拿下，無奈比賽中後期瓦林卡體力下滑並多次浪費領先優勢，最終激戰三盤遭塔比羅完成逆轉，無奈止步首輪。

「這是一場相當艱難的失利，」瓦林卡賽後失落說道，「我會說它讓人沮喪，但我的水準依然在那裡，我還缺少一些東西來結束這些比賽，但我仍然享受，這氣氛很棒，充滿了拼搏精神，我總是喜歡回到紅土巡迴賽，能在法網比賽總是很特別，不僅是因為我曾經在那裡獲得過冠軍，還因為它是最棒的大滿貫之一，它是我年輕時總是看著的比賽，所以那是一種很棒的感覺。」

談到自己已經40歲卻還在眾多球員裡保持競爭行列時，瓦林卡則說，「對這項運動的熱情，作為一名運動員，一旦停下來，就無法回頭，尤其是年紀越來越大，」瓦林卡解釋道，「我希望能夠盡可能的繼續享受它，我熱愛網球，打網球是讓我感到充實的事情，我曾有機會參加世界上最頂尖的比賽，而我希望能再多努力一些，我享受這個過程，享受訓練，享受參加大賽，像這樣的大比賽，這些讓我保持熱情，火焰仍在燃燒。」

關鍵字： ATP蒙地卡羅大師賽瓦林卡喬科維奇

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