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海盜主場擒紅雀　鄭宗哲大聯盟初登場再等等

▲▼鄧愷威、鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣好手鄭宗哲於8日（台灣時間）升上大聯盟，直奔匹茲堡主場，不過在對戰紅雀的這場比賽中尚未登場，初亮相仍需等待下一場。

海盜1局下由巴特（Joey Bart）開轟帶動士氣；2局下，范姆（Tommy Pham）率先敲出安打發動攻勢，接著羅德里奎茲（Endy Rodríguez）敲出二壘安打，凱納法雷法（Isiah Kiner-Falefa）、海斯（Ke'Bryan Hayes）持續串聯火力，單局灌進4分。

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紅雀分別在5局上與6局上發動攻勢，一度將比數追近至2分差。海盜7局下展開反擊，「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）敲出帶有打點的二壘安打，氣勢大振，單局再添4分，將比數拉開至8比2。

紅雀在8局上追回1分，9局上溫恩（Masyn Winn）開轟再度拉近比數，最終海盜仍以8比4獲勝。

鄭宗哲剛升上大聯盟，身披71號海盜戰袍，從板凳出發此戰未登場，不過賽後仍可見他與隊友笑容滿面地擊掌慶祝。下一次初登場的機會，預計將在台灣時間9日，海盜主場再戰紅雀時有望上演。

關鍵字： MLB鄭宗哲海盜紅雀大聯盟

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