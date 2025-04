海盜主場擒紅雀　鄭宗哲大聯盟初登場再等等

▲鄭宗哲。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

台灣好手鄭宗哲於8日(台灣時間)升上大聯盟,直奔匹茲堡主場,不過在對戰紅雀的這場比賽中尚未登場,初亮相仍需等待下一場。

海盜1局下由巴特(Joey Bart)開轟帶動士氣;2局下,范姆(Tommy Pham)率先敲出安打發動攻勢,接著羅德里奎茲(Endy Rodríguez)敲出二壘安打,凱納法雷法(Isiah Kiner-Falefa)、海斯(Ke'Bryan Hayes)持續串聯火力,單局灌進4分。

紅雀分別在5局上與6局上發動攻勢,一度將比數追近至2分差。海盜7局下展開反擊,「海賊王」麥卡臣(Andrew McCutchen)敲出帶有打點的二壘安打,氣勢大振,單局再添4分,將比數拉開至8比2。

紅雀在8局上追回1分,9局上溫恩(Masyn Winn)開轟再度拉近比數,最終海盜仍以8比4獲勝。

鄭宗哲剛升上大聯盟,身披71號海盜戰袍,從板凳出發此戰未登場,不過賽後仍可見他與隊友笑容滿面地擊掌慶祝。下一次初登場的機會,預計將在台灣時間9日,海盜主場再戰紅雀時有望上演。

Congratulations to the newest Pirates- Tsung-Che Cheng on being called up from Triple A Indianapolis. When he gets into a game, it will be his MLB debut. pic.twitter.com/Djr7qtGWHG