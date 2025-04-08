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鄭宗哲帥氣上班路背號曝光　海盜教頭：守備非常出色

▲鄭宗哲。（圖／X:Young Bucs）

▲鄭宗哲。（圖／X:Young Bucs）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣好手鄭宗哲於8日（台灣時間）升上大聯盟，海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）透露對他深刻印象。海盜相關社群公開他71號的球衣與第一個置物櫃，以及帥氣的上班路短片。

現年23歲的鄭宗哲在2019年自台灣以國際自由球員身分與海盜簽約，5年間歷經新人聯盟至3A，合計402場小聯盟比賽累積.260/.359/.411打擊三圍，擊出76支二壘打、18支三壘打、34發全壘打、194分打點，並盜壘成功92次，展現出全方位的潛力。

報導指出，雖然他的主要守位是游擊手，但也具備二壘、三壘經驗，預計能接替Triolo的工具人角色，靈活補上球隊輪替缺口。

儘管鄭宗哲本季在3A開季表現平平（5場比賽14打數僅1安打），但在春訓期間他出賽14場，打擊率高達.353、OPS 1.047，包含2支二壘打與1發全壘打。不僅如此，他的守備表現也讓總教練謝爾頓（Derek Shelton）留下深刻印象，「無論是二壘還是游擊，他的守備都非常出色，展現出完整的守備能力。」

鄭宗哲的升上大聯盟是為了替補背部拉傷的特里奧洛（Jared Triolo），他是在對戰洋基比賽前緊急從先發名單中移除。特里奧洛本季開季6場出賽僅1安打，打擊率低迷，但他去年在125場比賽中獲得國聯工具人金手套。
 

關鍵字： 鄭宗哲大聯盟海盜台灣棒球

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