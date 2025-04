鄭宗哲帥氣上班路背號曝光　海盜教頭：守備非常出色

▲鄭宗哲。(圖/X:Young Bucs)

記者楊舒帆/綜合報導

台灣好手鄭宗哲於8日(台灣時間)升上大聯盟,海盜總教練謝爾頓(Derek Shelton)透露對他深刻印象。海盜相關社群公開他71號的球衣與第一個置物櫃,以及帥氣的上班路短片。

Welcome to the Steel City, Z! pic.twitter.com/HCY4dAIZxX