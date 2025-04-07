羽球亞錦賽明登場！19組台將參賽　周天成首輪碰西本拳太

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

亞洲羽球錦標賽明（8）日在中國寧波登場，台灣共有多達19組選手參賽，由男單一哥周天成領軍，目前世界排名第9的小天，曾在2019年贏得亞錦賽銅牌，今年首輪要對上日本名將西本拳太，將抱持「衝擊對手」的心態應戰。

35歲的周天成依舊保持極佳的體能狀態，本季已打了5站賽事，今年最佳成績是馬來西亞與印度公開賽挺進8強，近期出戰的瑞士公開賽則意外在首輪止步。小天近期都在努力改正今年比賽的缺失，他接受《中央社》訪問時表示，將以「衝擊對手」的心態出戰亞錦賽。

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周天成過去在亞錦賽的最佳紀錄，是2019年拿下男單銅牌，台灣歷來在亞錦賽累計3金3銀14銅，3面金牌（2017、2018、2023年）都由台灣球后戴資穎包辦。

周天成今年首輪的對手是世界第12的日本好手西本拳太，兩人過去交手過14次，小天取得9勝5敗佔上風。台灣男單還有「左手重砲」林俊易、李佳豪與戚又仁參賽，李佳豪很可能在8強對上世界球王石宇奇，尋求在全英公開賽決賽敗給對方後的「甜蜜復仇」。

男雙部分，東京奧運金牌得主王齊麟將與新搭檔邱相榤首度聯手出征亞錦賽。王齊麟向《中央社》透露，目前以賽代訓為主，因應密集賽程，得盡快找到穩定表現的方法。