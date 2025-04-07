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那一球Nice Play、那一句心靈雞湯　吳東融不捨林智勝將引退

▲味全龍吳東融。（圖／記者楊舒帆攝）

▲味全龍吳東融。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職球星「大師兄」林智勝宣布將於今年引退，從中信兄弟到味全龍都當過隊友的吳東融，談到職棒低潮其實，林智勝給自己的一番「心靈雞湯」印象深刻，也還記得2017年獲選年度最佳美技就是與林智勝合力完成，成為兩人共同的回憶。

吳東融坦言，在自己初入兄弟隊、陷入低潮時，正是林智勝的鼓勵讓他有了前進的動力。「那時候學長跟我說，他很看好我的能力，也相信我未來會很好。那句話對當時狀況不好的我來說，是很大的支持，身為一個資深學長，告訴我這番話，給我很大的動力。」他形容，林智勝總是用正向、勵志的方式鼓舞隊友，是位總能帶來溫暖與力量的學長。

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談到令他印象最深刻的時刻，吳東融回憶起2017年奪得年度Nice Play的時刻，「那一球是我接到球後傳向一壘，剛好就是傳給智勝學長。那時候我剛進職棒，能在球場上跟他一起拚戰，那一幕讓我至今仍印象深刻，偶爾看到那一段影片，都會想起跟智勝學長拚戰多年。」

面對林智勝正式宣布引退，吳東融難掩感傷，「過去每年他都會說是最後一年，但總覺得只是說說。今年開了記者會，真的要退了，多少還是會不捨。但能堅持到現在真的很厲害，他的經驗和個性，未來不管是轉任教練還是從其他角度協助球隊，一定都會對中職有很大的幫助。」

除了感念林智勝在球場上的貢獻，吳東融也提到學長初到味全龍時的趣事，「他剛來的時候對球隊狀況還不太熟，因為跟我比較認識，我就先跟他說集合時間，還陪他傳接球。那時候學弟們比較放得開，讓他很快融入球隊。」

關鍵字： 棒球中職林智勝吳東融退休

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