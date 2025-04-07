約基奇41分大三元卻出現致命失誤　金塊遭逆轉苦吞4連敗

DESPITE A 40 POINT TRIPLE DOUBLE - JOKIC TURNS IT OVER IN THE CLUTCH AND DENVER NUGGETS LOSE VS INDIANA PACERS ????????#nba pic.twitter.com/JSFDdmOv8f — TrendingSportsPodcast (@TrendingSportsP) April 7, 2025

實習記者胡冠辰／綜合報導

丹佛金塊今（7日）坐鎮主場迎戰東區強權印第安那溜馬，儘管「MVP大熱門」約基奇（Nikola Jokic）全場33投18中，狂砍41分、15籃板、13助攻的大三元數據，但卻在比賽最後15.8秒發生致命傳球失誤，最終金塊以120比125遭溜馬逆轉，苦吞近期4連敗。

本戰溜馬曾在上半場落後多達13分，但靠著透納（Myles Turner）與內史密斯（Aaron Nesmith）在下半場的內外線配合逐漸追回失分，三節打完將比分反超為98比97。決勝節開局，金塊在約基奇下場休息期間遭溜馬擴大領先至9分。約基奇回到場上後開始接管比賽，布朗（Christian Braun）也加入得分行列，金塊在比賽剩下2分46秒時追至118比119，僅落後1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲約基奇本場砍下41分、15籃板、13助攻，仍無力止敗。（圖／達志影像／美聯社）

之後溜馬由內姆哈德（Andrew Nembhard）跳投得手，取得122比118領先。比賽倒數43.1秒，金塊靠布朗兩罰全中，追到120比122。溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）三分落空後，金塊搶下籃板，但約基奇卻發生關鍵傳球失誤，錯失追平甚至超前機會。內史密斯隨後穩穩罰進兩球，最終溜馬以125比120收下勝利，送給金塊四連敗。

本場比賽溜馬全隊有六人得分上雙，由透納以24分領銜，托平（Obi Toppin）攻下22分，內姆哈德貢獻19分，內史密斯則拿下17分。金塊方面，約基奇繳出41分、15籃板、13助攻的超級大三元，布朗拿下30分，衛斯布魯克（Russell Westbrook）則進帳16分。