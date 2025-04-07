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大聯盟主席力挺魚雷球棒：這對棒球來說絕對是件好事！

▲大聯盟曼佛瑞(Rob Manfred)。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）稱「魚雷球棒」創新對棒球是好事。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）主席曼弗瑞（Rob Manfred）對「魚雷球棒（torpedo bats）」毫不反感，甚至稱這項創新「對棒球絕對是件好事」。

「我覺得，像魚雷球棒這樣的話題和大家為此吵個不停，正好證明棒球在我們文化裡還是很有影響力的。因為，大家會為這種其實沒那麼嚴重的事吵得那麼激烈，代表它對很多人來說還是很重要。」曼弗瑞在接受《紐約時報》訪問時表示，「這些球棒完全符合規定。」

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正當大家都在熱議魚雷球棒的時候，曼弗瑞跳出來發聲。起因是紐約洋基3月29日對上密爾瓦基釀酒人隊時，單場狂炸9支全壘打。多位打出全壘打的洋基球員正是使用魚雷球棒，立即引發外界對這球棒合法性的質疑。

不過曼弗瑞對這些討論顯得很淡定，他表示，這種球棒其實幾年前就有人在用了。這種球棒是由一名前洋基隊員工研發，他目前效力於邁阿密馬林魚隊。
「事實上，球員早就開始調整球棒的甜蜜點了，這不是什麼新鮮事。」曼弗瑞解釋，並指出，這些爭論反而證明了一件事，「當大家願意這麼熱烈討論這些細節時，就代表棒球本身的價值遠比收視率、錢或數字來得重要。」

關鍵字： MLB棒球曼弗瑞魚雷球棒爭議

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