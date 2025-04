大聯盟主席力挺魚雷球棒：這對棒球來說絕對是件好事！

▲大聯盟主席曼佛瑞(Rob Manfred)稱「魚雷球棒」創新對棒球是好事。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

美國職棒大聯盟(MLB)主席曼弗瑞(Rob Manfred)對「魚雷球棒(torpedo bats)」毫不反感,甚至稱這項創新「對棒球絕對是件好事」。

「我覺得,像魚雷球棒這樣的話題和大家為此吵個不停,正好證明棒球在我們文化裡還是很有影響力的。因為,大家會為這種其實沒那麼嚴重的事吵得那麼激烈,代表它對很多人來說還是很重要。」曼弗瑞在接受《紐約時報》訪問時表示,「這些球棒完全符合規定。」

正當大家都在熱議魚雷球棒的時候,曼弗瑞跳出來發聲。起因是紐約洋基3月29日對上密爾瓦基釀酒人隊時,單場狂炸9支全壘打。多位打出全壘打的洋基球員正是使用魚雷球棒,立即引發外界對這球棒合法性的質疑。

不過曼弗瑞對這些討論顯得很淡定,他表示,這種球棒其實幾年前就有人在用了。這種球棒是由一名前洋基隊員工研發,他目前效力於邁阿密馬林魚隊。

「事實上,球員早就開始調整球棒的甜蜜點了,這不是什麼新鮮事。」曼弗瑞解釋,並指出,這些爭論反而證明了一件事,「當大家願意這麼熱烈討論這些細節時,就代表棒球本身的價值遠比收視率、錢或數字來得重要。」

There seems to be a lot of confusion about the Yankees new torpedo-style bats, but they are perfectly legal.



MLB bats must be made from one piece of solid wood, be no more than 2.61 inches in diameter at their thickest part, and not exceed 42 inches in length.



No problems here. pic.twitter.com/70JSOVaoGi