佐佐木朗希曝控球改善最大關鍵「信任技術，心情就不是重點」

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇投手佐佐木朗希在6日（台灣時間）迎來本季第3次先發，客場對戰費城人，繳出4局失1分的成績。雖然大聯盟首勝仍需等待，但他的直球表現出色，成功找回手感與穩定控球。他賽後表示：「當擁有穩定的技術時，心裡自然也會沉穩。」

Rōki Sasaki, Wicked 86mph Splitter



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佐佐木在首局遭遇連續安打，被攻佔二、三壘後，被第4棒鮑姆（Alec Bohm）擊出二壘滾地球，費城人藉此先馳得點。他在第5局留下無人出局、一二壘有人的情況退場，所幸牛棚接手後力保不失，成功化解危機。

他賽後指出：「我自己在投球動作上有些原本做得不好的地方，也找出了導致控球不穩的原因，修正後今天就發揮得不錯。」他補充道：「大約是三天前，在牛棚練投時邊投邊找感覺，忽然有個靈感，覺得『這樣做可能會更好』，從那之後狀況就穩定許多。」

"What I learned this time was to have some confidence."



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談到控球改善的關鍵，他認為主要來自技術層面：「當你擁有穩定的技術，心理自然也會冷靜。反之，如果技術不到位，就算再想搶好球，也無法如願。上一場比賽就是這種情況。」

佐佐木進一步透露，這次調整的重點是下半身的使用方式。他表示：「原本轉動身體的動作太強，所以做了些修正。從外觀看可能變化不大，但我自己感覺調整很多，希望下次登板也能維持這樣的感覺。」

前兩場表現不理想，他坦言心理上難免不安，但強調：「我一直覺得，只要有可以信任的技術存在，心情就不是重點。就像今天，我就是靠著上次牛棚練投時找到的信任感來應戰。」

這場比賽也讓他重拾信心：「可以這麼說。雖然比賽前感覺不錯，但實戰表現如何還是會有些擔心。不過今天雖然只投了四局多，但整體投得穩定，這對我來說是一種信心的建立。」