佐佐木朗希曝控球改善最大關鍵「信任技術，心情就不是重點」

▲佐佐木朗希。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇投手佐佐木朗希在6日(台灣時間)迎來本季第3次先發,客場對戰費城人,繳出4局失1分的成績。雖然大聯盟首勝仍需等待,但他的直球表現出色,成功找回手感與穩定控球。他賽後表示:「當擁有穩定的技術時,心裡自然也會沉穩。」

佐佐木在首局遭遇連續安打,被攻佔二、三壘後,被第4棒鮑姆(Alec Bohm)擊出二壘滾地球,費城人藉此先馳得點。他在第5局留下無人出局、一二壘有人的情況退場,所幸牛棚接手後力保不失,成功化解危機。

他賽後指出:「我自己在投球動作上有些原本做得不好的地方,也找出了導致控球不穩的原因,修正後今天就發揮得不錯。」他補充道:「大約是三天前,在牛棚練投時邊投邊找感覺,忽然有個靈感,覺得『這樣做可能會更好』,從那之後狀況就穩定許多。」

"What I learned this time was to have some confidence."



Roki Sasaki (4.0 IP, 3 H, ER, 2 BB, 4 K) talks with the media after today's 3-1 win over the Phillies. pic.twitter.com/alN9nfDkeG