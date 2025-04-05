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攻城獅痛扁夢想家！李漢昇將勝利獻給骨折報銷隊友盧冠軒

▲▼攻城獅努利、李漢昇、高國豪。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅李漢昇。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅今（5）日迎戰福爾摩沙夢想家，雙方首節多次互換領先，第2節靠著朱雲豪、米克獅連續命中三分球，將分差擴大至20分以上。易籃後，夢想家一度將分差縮小至11分，但攻城獅努利在第3節獨攬13分，奠定了勝基，終場以107比90終止2連敗。

▲▼攻城獅努利、李漢昇、高國豪。（圖／TPBL提供）

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▲攻城獅努利。（圖／TPBL提供）

今日攻城獅展現強悍防守態度，上半場僅讓夢想家拿下38分，並帶著21分進入下半場。總教練威森賽後表示，「今天我們在上半場的團隊防守非常成功，整場比賽製造對手18次失誤。進攻端方面，我們有兩位球員送出5次以上助攻，每一位隊友都樂於分享球，產生很棒的化學效應。」

朱雲豪此戰攻下16分，包含4記三分彈，刷新本季個人新高，他特別感謝教練團，「前幾天教練團與選手一對一開會，教練特別提醒我在進攻端要更有企圖心，且要展現更積極的防守態度，很高興今天我在攻防兩端都有做到教練團的要求，我會繼續努力幫助團隊。」

此役展現強硬防守態度，並送出6次助攻的李漢昇，則希望將這一勝獻給3月23日出戰夢想家時，遭對手違反運動精神犯規波及，導致右腳踝骨折而報銷的隊友盧冠軒，「上一次在客場對戰夢想家沒有拿下勝利，今天真的很想贏下這場比賽，這一場團隊勝利要特別獻給我的好兄弟盧冠軒，祝福他早日康復！」

▲▼攻城獅努利、李漢昇、高國豪。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL新竹攻城獅努利李漢昇盧冠軒

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