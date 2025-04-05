林立開轟未能逆轉！桃猿4比2台鋼陷4連敗低潮　8局現火藥味插曲





▲林智平三振後疑似對台鋼雄鷹捕手張肇元有些不滿，所幸未掀衝突 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹5日主場續戰樂天桃猿，曾子祐3安猛打賞，貢獻2分打點，艾速特繳出7局好投無失分拿下轉隊首勝，台鋼雄鷹終場4比2勝出，樂天桃猿開季苦吞4連敗，一勝難求。

台鋼雄鷹開局就有攻勢，曾子祐、魔鷹串連安打，率隊先馳得點。2局下，吳念庭、林家鋐相繼敲安，曾子祐適時安打，再貢獻2分打點。

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7局下，王柏融也擊出1分打點安打，率隊以4比0擴大領先。

台鋼雄鷹先發投手艾速特主投7局飆出6次三振，僅有1次四壞球保送，被敲6支安打，無失分拿下勝投。

張誠恩於8局登板，一上場便遭陳晨威敲出安打，接著又被林立轟出兩分砲，讓樂天桃猿將比數追至2比4。

緊接著林子偉選到四壞球保送，眼看局勢不穩，張誠恩頂住壓力，連續三振林泓育與林智平化解危機。

其中林智平遭主審拉弓判定三振，捕手張肇元當下振臂怒吼、嘴裡碎念有詞，疑似引發打者不滿，他回頭試圖「交換意見」，主審立即上前介入，避免事態擴大，桃猿總教練古久保健二也隨即上場了解狀況，所幸未擴大衝突。

林詩翔9局登板，雖被首名打者馮健庭擊出安打，多虧守備幫忙，製造雙殺解危，再讓宋嘉翔擊出游擊飛球出局，守住球隊勝果。

▲台鋼雄鷹洋將艾速特。（圖／台鋼雄鷹提供）



