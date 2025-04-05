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剋星！道奇面對費城人10戰8敗　盧薩多7局無失分：生涯最佳戰役

▲▼費城人先發左投盧薩多。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人先發左投盧薩多。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）今（5）日繳出7局無失分好投，成功壓制道奇強大打線，幫助球隊以3比2中止道奇開季8連勝。值得一提的是，這場比賽是費城大軍自2023年6月10日以來面對道奇的第10戰，豪取其中8勝。

另外，非國聯西區球隊（非巨人、教士、響尾蛇、落磯）要在10場對道奇比賽中贏下8場，這種情況上一次出現，已經要追朔至2015-2016年的海盜（國聯中區）和2004-2016年的紅襪（美聯東區）；費城人則屬於國聯東區。

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從馬林魚轉戰費城的盧薩多，此役主投7局僅被敲出2支安打、狂飆8次三振無失分，壓過道奇日籍強投山本由伸6局失1分的表現，拿下勝投。面對大谷翔平，他讓其擊出左外野飛球、中外野飛球、吞下1次三振，完全封鎖。

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

盧薩多也成為自2023年8月11日羅倫森（Michael Lorenzen）投出無安打比賽以來，首位在主場登板7局無失分的費城人投手。他表示，「這是我職業生涯表現最出色的先發，我很高興能給球隊一個贏球的機會，把球投到該去的位置上。」

此外，他大讚捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的配球完全掌控比賽，「我沒有一次搖頭拒絕他的暗號，我相信他，也相信我們共同建立的比賽計畫。」

▲▼費城人捕手瑞爾穆托。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人捕手瑞爾穆托（左）。（圖／達志影像／美聯社）

他接著說，「瑞爾穆托在8局抓到大谷、9局又抓到泰勒（Chris Taylor）的盜壘，真的很關鍵，我以前在其他球隊時就很欣賞他，現在能和他搭檔真的很棒。」

談到對手道奇，盧薩多表示，「他們有很多才華與經驗兼具的超級明星級老將。」他強調，「面對這樣的打線，必須一球一球、一個打席一個打席地應對，不能被氣勢壓倒，要保持整場比賽的專注。」

關鍵字： MLB道奇費城人盧薩多

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