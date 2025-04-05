大谷翔平盜壘失敗　羅伯斯表情嚴肅：決定跑就必須確保成功

Do they not know? Have they not heard? pic.twitter.com/Wrmy7XhDV7 — Philadelphia Phillies (@Phillies) April 5, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平於美國時間4月4日作客費城人隊，擔任「第一棒指定打擊」出賽，雖擊出1支安打，但在第8局一次關鍵的盜壘嘗試中遭阻殺，不僅斷送攻勢，也讓他從去年延續至今的「連續38次成功盜壘紀錄」就此終止。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言，那個局面下，大谷翔平必須確保自己能安全上壘。

當時道奇以0比3落後，第8局兩出局一三壘有人，大谷翔平從費城人左投斯特拉姆（Matt Strahm）手中擊出右外野安打，將隊友推進至三壘。然而，隨後他選擇在貝茲（Mookie Betts）打席時嘗試盜壘，瑞爾穆托展現一貫的強肩準確阻殺。轉播單位也指出這次傳球堪稱「教科書級」，引發熱議。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，大谷擁有「綠燈權」，也就是可以自行判斷何時起跑。也因此這次是否盜壘，是交由大谷本人決定。

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「不過當時是落後3分、2出局一三壘有人的關鍵時刻，如果貝茲敲出全壘打即可追平比數，即使是一支安打也可能改變戰局。」羅伯斯談到大谷這次判斷時表情嚴肅，「那個局面下，翔平若決定盜壘，就必須百分之百確保安全上壘。」

他再次強調，如果要跑，就得跑得成。這番話也讓人回想起他過去曾嚴厲批評大谷的跑壘失誤。





▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）