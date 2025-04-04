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湖人拚本季橫掃勇士！詹皇一度倒地不起　洛城主場鴉雀無聲

記者游郁香／綜合報導

湖人今（4）日在主場面對勇士來犯，力拚本季「橫掃」灣區大軍，未料當家頭牌詹姆斯（LeBron James）首節就一度倒地不起，他切入上籃時與勇士「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）發生碰撞，腹部被對方擊中，痛苦地趴在地上，久久無法起身，洛城主場瞬間鴉雀無聲。

賽前湖人以46勝29敗暫居西區第3，勇士則是44勝31敗名列第5，雙方僅有2場勝差。雙方過去3次交手都由湖人取勝，紫金大軍今日力求橫掃灣區軍團外，更要穩住分區的排名。

▲▼湖人天王詹姆斯首節一度倒地不起。（圖／路透）

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▲湖人天王詹姆斯首節一度倒地不起，所幸沒有大礙。（圖／路透）

湖人首節善用禁區優勢與進攻籃板，在籃下製造威脅，全隊抓下8個進攻籃板。「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）開賽手感火燙，飆進3記三分攻下9分，混血前鋒八村壘也有7分進帳。不過勇士在三分與罰球上佔得上風，首節打完以26比22超前比數。

更令湖人憂心的是，40歲天王詹姆斯在首節還剩5分多鐘時一度倒地不起，他一次切入籃下與勇士前鋒庫明加激烈碰撞，隨即趴在地上顯得十分痛苦，不斷用手拍打地板。場邊目擊的《NBC 體育》記者強森（Dalton Johnson）形容，「詹姆斯倒地，全場瞬間鴉雀無聲。」

知名球評貝勒斯（Skip Bayless）也發文表示，「詹姆斯是不是被庫明加撞到腹部？從沒看過他倒那麼久……。」

《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）指出，「詹姆斯被庫明加擊中腹部後倒地休息了一會兒，看起來還行。他被換下場，但在暫停期間有起身走動。」

▲▼湖人天王詹姆斯首節一度倒地不起。（圖／路透）

▲湖人力拚橫掃勇士，但上半場陷入苦戰。（圖／路透）

幸運的是，詹姆斯在短暫治療後回到板凳區，似乎無大礙。《Lakers Nation》也更新情況，「詹姆斯坐在板凳上，看起來狀況還不錯，呼——虛驚一場。」

不過湖人上半場面對勇士不斷換防的防守體系，切入推進困難，節奏與跑動也受限，加上擋不住灣區後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的火燙手感，被他轟了22分，紫金軍團前2節打完陷入47比60、13分落後。

關鍵字： NBA湖人勇士詹姆斯詹皇

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