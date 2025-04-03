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李吳永勤對前東家救火超振奮　搭戴培峰想起黑豹旗

▲富邦悍將投手李吳永勤。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將投手李吳永勤。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

李吳永勤在去年季後遭中信兄弟釋出後，轉戰富邦悍將尋求新舞台。2日面對老東家，他在滿壘危機時連飆兩次三振，成功化解失分危機，關鍵壓制兄弟反攻氣焰。他賽後坦言當下心跳幾乎飆到兩百，緊張程度爆表，「很久沒有在這種局面下執行任務」，但也因此更加振奮，回到休息室時與隊友們擊掌、喊聲，氣氛高漲。

出身高雄、擁有阿美族血統的李吳永勤，自少棒起便展現天賦，一路從復興國小、五福國中到高苑工商發展，並在黑豹旗冠軍戰中奪下最有價值球員。2016年中職選秀被中信兄弟第八輪選中，效力球隊9年期間，多在二軍磨練，雖2020年起有登上一軍機會，但起伏不定未能站穩腳步。2024年季後離開兄弟，2025年初正式披上悍將戰袍，盼能在新環境重啟職棒生涯。

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面對老東家是否別有情緒？李吳永勤表示：「沒有太大感覺，來到富邦就是新的開始，更在意的是當下那種緊張氛圍，想著如何守下那個局。」他也強調，沒有被設定特定角色，就是隨時做好準備，「六局本來就要熱身，遇到右打換了智垣上去，等他登板後我就加快腳步準備。」

回顧職棒9年，他感性地說：「有點像是浪費前面9年，但仍很珍惜每次能夠出賽的機會，現在只要有舞台，我就會盡力展現自己，回報隊友與教練團。」

這場比賽他與捕手戴培峰搭檔有不錯表現，李吳永勤也讚賞這位小他兩歲的搭檔：「想到他以前是黑豹旗平鎮的強捕，他是會動腦袋的捕手，給我很多方向，我也給他一些經驗。」李吳永勤在2015年黑豹旗冠軍戰對平鎮拿下勝投，平鎮打線以高一的戴培峰表現最佳單場2安打、4次上壘，因此對他印象深刻。

兩人從春訓以來就建立不少默契，李吳永勤說，「春訓就開始大量溝通，熱身賽後也不需要再刻意討論太多，比賽中自然配合，默契越來越好。」

戴培峰表示：「他們高苑那屆有很多很厲害的選手，對高苑印象非常深刻。今年是我第一次接他的球，過去在他還在兄弟時就有觀察過。來到富邦後，我們很常針對習性和想法進行溝通，透過熱身賽的搭配也更了解他。雖然中間有幾次不是那麼順利，但昨天有找到一個比較舒服的節奏。他很有膽識，我相信他一定還能變得更好。」

關鍵字： 棒球富邦悍將李吳永勤中信兄弟捕手

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