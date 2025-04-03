運動雲

>

沃爾普魚雷球棒第4轟！洋基開季5戰19發續寫歷史　難抗響尾蛇連敗

▲沃爾普（Anthony Volpe）又用魚雷球棒開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃爾普（Anthony Volpe）又用魚雷球棒開轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基主場3日（台灣時間）迎戰響尾蛇，洋基一路被壓著打，最後雖靠沃爾普（Anthony Volpe）炸裂3分砲差點翻盤，還是以3比4吞下本季首度連敗。

先發投手倫登（Carlos Rodón）就被古利爾（Yuli Gurriel）炸裂2分砲，接著又讓馬堤（Ketel Marte）敲出安打掉分，前兩局直接陷入0比4落後。面對響尾蛇的蓋倫（Zac Gallen）狀態神到不行，7局讓洋基只敲出3支安打，打線整個卡住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蓋倫主投6.2局無失分，僅被敲3支安打、沒有保送，完全封鎖火力強大的洋基打線，追平生涯紀錄的13次三振。

洋基一直到9局下才出現曙光。貝林傑（Cody Bellinger）與賈吉（Aaron Judge）連續安打，形成一、三壘有人的好局面，這時候沃爾普上場，鎖定一顆外角速球就是開轟，這是他本季的第4轟，5場就炸了4轟。不過洋基後續打者沒能再延續攻勢，最終以1分差落敗。

值得一提的是，洋基開季對釀酒人那3連戰就炸出15轟，追平06年老虎的歷史紀錄。這波火力背後的秘密武器，就是球隊分析部門推出的新型「魚雷球棒（Torpedo）」！如沃爾普、齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）這些選手最近都在用，連道奇那邊都被燒到。

年僅23歲的沃爾普，2023年新人年敲21轟，去年雖然掉到12轟，但今年開季火力全開，5戰就炸4轟，這把魚雷棒讓他有如神助。此戰洋基僅此一轟，開季5戰19轟仍續寫歷史。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士　開季8連勝堆高隊史

快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士　開季8連勝堆高隊史

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

轉學生對決！羅戈回新莊投首戰　曝鋒總「搭肩」溫暖對話

轉學生對決！羅戈回新莊投首戰　曝鋒總「搭肩」溫暖對話

陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投　若外野手沒瑕疵能投完6局

陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投　若外野手沒瑕疵能投完6局

李珠珢超級吸票機！10819人進場創悍將主場平日開幕戰紀錄

李珠珢超級吸票機！10819人進場創悍將主場平日開幕戰紀錄

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

與大谷、山本攜手牛棚！佐佐木朗希飆45球　羅伯斯：他準備好了

與大谷、山本攜手牛棚！佐佐木朗希飆45球　羅伯斯：他準備好了

道奇無極限！閃電交易補強飛毛腿　2023盜壘王魯伊茲加盟助陣

道奇無極限！閃電交易補強飛毛腿　2023盜壘王魯伊茲加盟助陣

柯瑞半場32分卻沒受訪　勇士菜鳥傻眼笑問：為什麼是我

柯瑞半場32分卻沒受訪　勇士菜鳥傻眼笑問：為什麼是我

甜瓜今獲通知！確定入選2025名人堂　恰逢對熱火轟50分12周年

甜瓜今獲通知！確定入選2025名人堂　恰逢對熱火轟50分12周年

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

熱門新聞

快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士　開季8連勝堆高隊史

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

轉學生對決！羅戈回新莊投首戰　曝鋒總「搭肩」溫暖對話

陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投　若外野手沒瑕疵能投完6局

李珠珢超級吸票機！10819人進場創悍將主場平日開幕戰紀錄

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士

2洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！

3羅戈回新莊投首戰　曝鋒總溫馨英語對話

4陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投

5李珠珢超級吸票機！10819人進場

最新新聞

1換魚雷球棒？大谷翔平答案曝光！

2老虎3A李灝宇連4戰安打！

3TPBL最終註冊名單公佈　7隊洋將底定

4公仔日再見轟送禮！大谷開轟後感動喊話

5快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366