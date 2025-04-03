沃爾普魚雷球棒第4轟！洋基開季5戰19發續寫歷史　難抗響尾蛇連敗

▲沃爾普（Anthony Volpe）又用魚雷球棒開轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基主場3日（台灣時間）迎戰響尾蛇，洋基一路被壓著打，最後雖靠沃爾普（Anthony Volpe）炸裂3分砲差點翻盤，還是以3比4吞下本季首度連敗。

先發投手倫登（Carlos Rodón）就被古利爾（Yuli Gurriel）炸裂2分砲，接著又讓馬堤（Ketel Marte）敲出安打掉分，前兩局直接陷入0比4落後。面對響尾蛇的蓋倫（Zac Gallen）狀態神到不行，7局讓洋基只敲出3支安打，打線整個卡住。

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蓋倫主投6.2局無失分，僅被敲3支安打、沒有保送，完全封鎖火力強大的洋基打線，追平生涯紀錄的13次三振。

洋基一直到9局下才出現曙光。貝林傑（Cody Bellinger）與賈吉（Aaron Judge）連續安打，形成一、三壘有人的好局面，這時候沃爾普上場，鎖定一顆外角速球就是開轟，這是他本季的第4轟，5場就炸了4轟。不過洋基後續打者沒能再延續攻勢，最終以1分差落敗。

值得一提的是，洋基開季對釀酒人那3連戰就炸出15轟，追平06年老虎的歷史紀錄。這波火力背後的秘密武器，就是球隊分析部門推出的新型「魚雷球棒（Torpedo）」！如沃爾普、齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）這些選手最近都在用，連道奇那邊都被燒到。

年僅23歲的沃爾普，2023年新人年敲21轟，去年雖然掉到12轟，但今年開季火力全開，5戰就炸4轟，這把魚雷棒讓他有如神助。此戰洋基僅此一轟，開季5戰19轟仍續寫歷史。