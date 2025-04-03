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道奇無極限！閃電交易補強飛毛腿　2023盜壘王魯伊茲加盟助陣

▲魯伊茲（Esteury Ruiz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲魯伊茲（Esteury Ruiz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇繼開季火燙開局後，在戰力補強也火速出招，於3日（台灣時間）宣布與奧克蘭運動家完成交易，迎來2023年美聯盜壘王、外野手魯伊茲（Esteury Ruiz）。這名26歲的韋馱天型外野手以驚人的速度著稱，去年曾盜走67個壘包、創下美聯新人紀錄。

根據球隊公告，道奇將小聯盟右投杜蘭（Carlos Duran）送往運動家，並為騰出40人名單空間，將動刀養傷中的右投哈特（Kyle Hurt）轉入60天傷兵名單。魯伊茲目前將先被指派至3A奧克拉荷馬市，調整狀態伺機而動。

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儘管本季春訓魯伊茲表現低迷，打擊率僅.121，仍無損他過去的速度與潛力。自2022年以來，他效力過教士、釀酒人、運動家三隊，累積73次成功盜壘、19次失敗。2023年完整球季中，他繳出.254/.309/.345的打擊三圍，還貢獻5轟、47分打點與47得分，是運動家當年最閃亮的速度明星。

道奇中外野原由新秀帕黑斯（Andy Pages）扛下，但開季陷入低潮，目前打擊率僅.136、吞下9次三振。魯伊茲未必能立刻接手先發，但他的速度可望帶來守備範圍的提升。2023年他在中外野的OAA為+2，但DRS卻低至-20，顯示他的守備評價極端分歧。
此次交易被視為道奇對外野深度與戰術靈活性的投資。魯伊茲具備足以翻轉戰局的跑壘威脅，只要健康、找到打擊節奏，未來可能成為板凳上的秘密武器，甚至再度挑戰盜壘王寶座也不是夢。

關鍵字： 道奇交易速度明星外野手補強

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