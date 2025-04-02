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勝騎士二軍先發遭前東家狙擊吞敗　兄弟牛棚崩盤2比14不敵統一

▲▼ 勝騎士 。（圖／中信兄弟提供）

▲勝騎士 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒二軍例行賽在亞太副場棒球場舉行比賽，中信兄弟二軍對決統一7-ELEVEn獅二軍，最終以2比14落敗。勝騎士轉隊後二軍例行賽首次亮相，對戰前東家失4分承擔敗戰。

中信兄弟在2局上半率先攻下2分，第3棒林瑞鈞擊出犧牲短打，因投手傳一壘失誤，跑者林書逸成功得分，馬鋼進佔三壘。隨後徐博瑋補上一支右外野一壘安打，送馬鋼回本壘得分。

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然而，2局下半統一獅就迅速反擊，突破剛從統一轉戰兄弟的前隊友勝騎士。楊竣翔擊出中外野二壘安打，帶林益全回本壘得分；余羿賢接著擊出左外野一壘安打，一棒將比分追平。

5局下勝騎士續投，統一獅開始拉開差距。林佳緯擊出右外野一壘安打，為球隊增添2分，幫助張皓崴和何恆佑回本壘得分。

到了7局下，統一獅進一步擴大領先。林靖凱擊出左外野二壘安打，為余羿賢攻下1分。隨後，林佳緯因捕手失誤也回本壘得分。李丞齡再擊出左外野一壘安打，助林靖凱得分。

8局下，統一獅火力全開。張皓崴擊出右外野一壘安打，為許哲晏和楊竣翔帶回2分。接著因捕手傳一壘失誤，張皓崴和潘磊也都順利得分。壓軸好戲由陳維祥上演，他擊出右外野全壘打，再添3分，使林靖凱和李丞齡都回本壘得分。

本場比賽的勝投為李其峰，他中繼3局，投出45球（其中30球為好球），被擊出2支安打，無三振及四壞球，收下本季首勝。勝騎士先發投5局，被敲7支安打，有1次保送，奪2次三振，失4分承擔敗戰。

兄弟6局啟用牛棚，楊志龍接替1局無失分，林暉盛投0.2局失3分（1分責失），劉亦智投0.1局無失分，黃弘毅投0.1局失4分（2分責失），林展樟投0.2局失3分都是非責失分。

統一獅全場14支安打，開路先鋒張皓崴1安打，貢獻2打點、2得分，何恆佑演出3安打猛打秀，跑回1分。擔任第3棒的林佳緯也有建功，貢獻2打點，跑回1分。陳維祥替補轟3分砲。

關鍵字： 棒球中信兄弟統一獅二軍勝騎士

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