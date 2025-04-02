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張奕中職初先發扛主場開幕戰　鋒總預設85球：不要太急啦

▲▼張奕30日賽前練投。（圖／富邦悍將提供）

▲張奕30日賽前練投。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將回到主場開幕戰新莊棒球場，將派出張奕擔任開幕戰先發投手。這是他中職生涯首次先發，肩負主場開幕戰重任，備受期待。陳金鋒透露，預估張奕此役的投球數大約落在85球，「看狀況，大概85球。」聽聞張奕先前受訪時自信表示100球也沒問題，鋒總笑著回應：「不要太急啦！上次丟完才70幾球，有討論，就是大概85球。」

富邦悍將新賽季首戰於3月31日在台北大巨蛋對決中信兄弟，洋投力亞士登板3.2局被敲7支安打、失5分，其中第4局遭兄弟攻勢突破。總教練陳金鋒賽後表示，力亞士前三局表現不差，第4局則被江坤宇敲出安打掉分，「也沒有說狀況不好，也做到他該做的事，只是那局最後沒辦法守下來。」

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張奕去年以第二指名加盟悍將，初期從牛棚出發，本季春訓期間調整為先發投手，球團對他寄予厚望，也願意給予他更多責任與機會。

對於即將登場的生涯首次先發，張奕早在受訪時就表達了充足準備，「個人狀況一直都維持很好，雖然要達到完美還需要一段時間，但第一次在中職先發，希望在那天好好把自己實力發揮出來。」他也提到前一次登板已經投到76球，對於球季首戰投到100球毫無問題。

關鍵字： 富邦悍將張奕先發投手開幕戰中職

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