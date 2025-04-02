梅伊睽違685天重返大聯盟　羅伯斯感性談「心境」轉變

▲道奇梅伊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇右投梅伊（Dustin May）歷經韌帶重建手術（Tommy John）與食道撕裂的重重關卡後，終於迎來久違的大聯盟出戰。總教練羅伯斯（Dave Roberts）見子弟兵終於重返球場，也感性透露，他發現梅伊的心境已有所轉變。

今（2）日道奇對戰勇士，梅伊重返投手丘，首局便三上三下送出3K，最終繳出5局失1分（非自責分）、6次三振、僅被敲1安的優質內容，助隊奪得開季7連勝。這是他睽違685天，自美國時間2023年5月17日以來的首場先發。

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In his first Major League game since May 17, 2023, Dustin May strikes out the side to start the game! pic.twitter.com/wIR4sIQI8p — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 2, 2025



現年27歲的梅伊，生涯ERA為3.10，但他長年飽受傷病困擾，至今僅投191又2/3局。他2021年接受韌帶重建手術，2023年再動右手屈肌手術；去年夏天，他甚至在用餐時，因沙拉噎住導致食道撕裂，緊急送醫才撿回一命。

「『心境』是在我腦中浮現的字眼。」羅伯斯表示，「梅伊歷經了不少困難，讓他的心境有了變化，如今的他更懂得珍惜能站上投手丘、在大聯盟出賽的每一次機會。」

由於原本第5號先發人選岡索林（Tony Gonsolin）在春訓意外受傷，開季被列入傷兵名單，梅伊因此贏得輪值席位。如今他挺過重重考驗，不僅找回身手，也以全新心態重新在大聯盟啟程。