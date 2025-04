梅伊睽違685天重返大聯盟　羅伯斯感性談「心境」轉變

▲道奇梅伊。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇右投梅伊(Dustin May)歷經韌帶重建手術(Tommy John)與食道撕裂的重重關卡後,終於迎來久違的大聯盟出戰。總教練羅伯斯(Dave Roberts)見子弟兵終於重返球場,也感性透露,他發現梅伊的心境已有所轉變。

今(2)日道奇對戰勇士,梅伊重返投手丘,首局便三上三下送出3K,最終繳出5局失1分(非自責分)、6次三振、僅被敲1安的優質內容,助隊奪得開季7連勝。這是他睽違685天,自美國時間2023年5月17日以來的首場先發。

In his first Major League game since May 17, 2023, Dustin May strikes out the side to start the game! pic.twitter.com/wIR4sIQI8p